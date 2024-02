Calcio, Promozione. Campi e punti pesanti, domenica crocevia in vetta e in coda

La capolista rossoblu riceverà una squadra in forma come quella di Ponte, che però dovrà adattarsi a un campo in erba naturale in condizioni non perfette anche a causa delle recenti piogge. Una sorta di remake del derby con il Bragno, motivo per cui sarà curioso capire l'approccio alla partita dell'Ellena da parte di Brignone e compagni.