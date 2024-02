Calcio, Vadese. Salis non vuole cali di tensione: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Il gol su calcio d'angolo? Solo in parte per caso" (VIDEO)

C'è poco da obiettare sul messaggio di Alessio Salis dopo la scorpacciata di gol di Borgio Verezzi.

Un 4-0 utile a confermare l'ottimo momento degli azzurrogranata, oltre a portare in dote tre preziosi punti in classifica.

La zona playoff non è stata però ancora agganciata, motivo per cui il livello di connxetrazione non può calare nemmeno di un centimetro, ancor di più in vista del recupero di mercoledì con il Masone.

Il sorriso si apre per il gol realizzato su calcio d'angolo, arrivato solo in parte per caso.