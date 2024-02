Calcio, Vadese. Brunasso agrodolce dopo la vittoria di Masone: "Brutto essere insultato, ma i ragazzi sono stati grandi"

In primis per noi è stato un disagio ritornare in infrasettimanale nell'area del genovese, inoltre non dimentichiamoci la gravità dell'infortunio di Mitu, trasportato con urgenza in elisoccorso in ospedale. Il ragazzo sta ancora giocando con una protezione alla testa per il colpo che ha ricevuto lo scorso 20 gennaio.

Per quanto riguarda quanto avvenuto in campo non posso che essere contento: abbiamo battuto una squadra forte, confermando il nostro ottimo momento di forma. E' chiaro che dobbiamo mantenere alta la soglia di attenzione, vanno bene gli applausi e i complimenti ma non abbiamo fatto ancora nulla. RImpianti per non aver ingranato prima? Per vincere un campionato bisogna far bene 26 partite: ora concentriamoci sui restanti incontri e vedremo cosa racconterà la classifica a fine stagione".