Giudice Sportivo, Prima Categori: le sanzioni nei cinque raggruppamenti regionali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/ 2/2024

Il G.S sispone la ripetizione della stessa in data ed ora da destinarsi

gara del 10/ 2/2024 SUPERBA CALCIO 2017 - SAN BERNARDINO SOLFERINO Il G.S.

Il G.S. dispone:

• Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;

• Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 22/02/2024, comunicandolo alle società SUPERBA CALCIO e SAN BERNARDINO SOLFERINO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.;

GARE DEL 7/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)

FIOCCHI ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE (III INFR)

FRICIA ALESSIO (IRON FOX AMEGLIESE)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARKALLAH MOMTEZ (RICCO LE RONDINI)

GARE DEL 10/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FIORITO CRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

Protestava contro l'espulsione di un compagno, correndo, da almeno 20 mt., incontro al ddg con atteggiamento minaccioso e, puntandogli il dito contro, gli urlava a gran voce un'espressione gravemente irriguardosa. Dopo il provvedimento disciplinare, si allontanava dal tdg, togliendosi la maglia e gettandola a terra e continuando a protestare urlando (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BRAZZINO GIACOMO (CITTA DI SAVONA)

Spingeva con forza un avversario, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.

ROSSI GIANLUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

Dopo che un avversario gli aveva sottratto la palla, lo inseguiva e lo colpiva con un pugno alla schiena che lo faceva cadere a terra, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

BUSI MORRIS (PANCHINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVALLO STEFANO (CORNIGLIANESE 1919)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MANGIATORDI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

TURCANU ION (PANCHINA)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOERO LUCA (CA DE RISSI SG)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

FERRARIO LUCA (COGORNESE)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

MILAZZO CHRISTIAN (VADINO FOOTBALL CLUB)

SETTI DAVIDE (VADINO FOOTBALL CLUB)

ARRACHE MOHAMED (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

EDDIBA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

IARDELLA LUCA (BORGORATTI)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

AMMONIZIONE (III INFR)

RAPETTI MARCO (CITTA DI SAVONA)

LARIZZA ROCCO (COGORNESE)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

VALENTI NICOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)

MARANI ROCCO (BORGORATTI)

RIOTTI DANIEL LEON (BORGORATTI)

BLEVE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

INCORVAIA ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

ABBADUTO MICHAEL (CORNIGLIANESE 1919)

GARBETTA SIMONE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PATRONE MARCO (OLD BOYS RENSEN)

SACCO ANDREA (OLIMPIC 1971)

OTTONELLI LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

CANNIZZARO ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

VERCELLI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

SALKU MATTEO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

VERNI FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

PORCILE LORENZO FRANCO (BORGORATTI)

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)

CASTELLUCCHIO SAVERIO (COGORNESE)

BRENELLI TOMMASO (OLD BOYS RENSEN)

RINALDI FABIO (OLD BOYS RENSEN)

COTELLESSA GIACOMO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

MANCINI MARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

SAVIO GIOVANNI (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ERANIO LORENZO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARE DEL 11/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 2/2024

CAMPANELLA CLAUDIO (APPARIZIONE FC)

CAPOZUCCA FRANCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRANARA ALESSIO (BARGAGLI SAN SIRO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARENA GIOSUE (ARCOLA GARIBALDINA)

DIANTI PIERO PAOLO (LIDO SQUARE F.B.C.)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2024

FILANGERI SALVATORE (F.C.LAVAGNA 2.0)

A fine gara, rivolgeva al ddg ripetute espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose (art 36 novellato CGS - sanzione motivata anche perché i fatti si sono svolti a fine gara).

AMMONIZIONE (III INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

PECORARO ANTONINO (SORI)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BONATI PIERGIORGIO (ARCOLA GARIBALDINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIACOSA STEFANO (MILLESIMO CALCIO)

CELLA MARIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PENNA ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)

Dopo che il ddg assegnava un fallo alla squadra avversaria, dalla panchina, gli rivolgeva un'espressione ingiuriosa (art. 36 novellato CGS - sanzione motivata anche dal fatto che il calciatore sedeva in panchina)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUCCI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

CANNAVACCIUOLO ALESSIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

EL KAMLI MOHAMMED (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

VELEZ ROMERO ANTHONY (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

ABOULFADL HAMZA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANFREDI GABRIELE (ARCOLA GARIBALDINA)

POLLIO TIZIANO (AREA CALCIO ANDORA)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

VINDIGNI ALESSIO (GOLFO DIANESE 1923)

PERCIVALE ANDREA (MARASSI 1965)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

GALLO FABIO (PLODIO 1997)

TUCI KEVIN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)

CAPITELLI MATTEO (SORI)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

MAGNANI DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

BELFORTI ALESSANDRO (CASTELNOVESE)

DIOUF DANE (CASTELNOVESE)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

VIOLA ANDREA (CORNIGLIANO CALCIO)

LEANDRI SIMONE (LIDO SQUARE F.B.C.)

RUSSO WALTER (LIDO SQUARE F.B.C.)

SORRENTINO SALVATORE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

FRANCHIN DAVIDE (SORI)

MORRA NICOLA (SORI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

SUETTA DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FONJOCK DIVINE (ALBISSOLE 1909)

BOSSI FEDERICO (APPARIZIONE FC)

DANIO ALESSANDRO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)

TASSISTO PAOLO (BORGIO VEREZZI)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

KHALOUQ SAIF EDDINE (CEPARANA CALCIO)

AVENI RICCARDO (CORNIGLIANO CALCIO)

DOMINICI ANDREA GABRIELE (CORNIGLIANO CALCIO)

RAVETTINO LUCA (F.C.LAVAGNA 2.0)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

RICHERME DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

BOEMI FRANCESCO (PLODIO 1997)

GARBARINO MATTEO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

PELLEGRINO DONATO (RIESE)

GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)

MOSCATELLI MICHELE (SANTERENZINA)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

LANZI DANIELE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SIDIBE OUSMANE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

CASTRUCCIO MATTEO (ARCOLA GARIBALDINA)

MELEGAZZI FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SIMONASSI ALBERTO (BORGIO VEREZZI)

IRIANA HARRISON OSAREM (CENGIO)

FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

CONTI MARCO (IRON FOX AMEGLIESE)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

NTENSIBE ABDENNOUR (PLODIO 1997)

BERTORA ANDREA (RIESE)

CROCETTA RAFFAELE (SPERANZA 1912 F.C.)

FABBRETTI IGOR (SPOTORNESE CALCIO)

FERROTTI GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

POGGI FRANCESCO (SPOTORNESE CALCIO)

TONA RUBEN (VADESE CALCIO 2018)

CEVASCO ALBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

FERRADA DIMITRI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BONI LODOVICO (ARCOLA GARIBALDINA)

MANFREDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

ESPOSITO FRANCESCO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

STEFANATI TOMMASO (BORGO INCROCIATI)

CRAFA SAMUEL (CEPARANA CALCIO)

MANCUSI RAFFAELE (CORNIGLIANO CALCIO)

FRANCARDO CAMILLO (GOLFO DIANESE 1923)

ZIGNEGO EMO (LETIMBRO 1945)

BOSCHI MATTEO (MARASSI 1965)

DJOMI STEVE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SIVORI CHRISTIAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

LUNGU CONSTANTIN (RIESE)

MARULLO ETTORE (RIESE)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BURRI GABRIELE (SORI)

STROMBOLO NICOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

VENUTI ANDREA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)

GOGLIA MICHAEL (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

SCALABRIN MAXIMO U. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)