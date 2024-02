GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 11/ 2/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 TARROS SARZANESE SRL

Per il comportamento di un soggetto indossante la tuta sociale e posizionato dietro un AA che, per tutta la durata del primo tempo rivolgeva alla terna espressioni gravemente irriguardose, di stampo discriminatorio e lesive del prestigio arbitrale; perché, nel secondo tempo altre persone riconducibili alla società contestavano l'operato di un AA; per omessa vigilanza sulla chiusura dei cancelli verso l'area riservata, tanto che, a fine gara, otto persone non autorizzate, sostavano nella zona spogliatoi (infrazioni rilevate da parte di un AA)

Euro 125,00 SAN DESIDERIO

Per il comportamento di tre sostenitori della società (identificati poiché utilizzavano indumenti sociali e sciarpe con i colori sociali) che, alla fine della gara, mentre quattro calciatori avversari stavano uscendo dal tdg utilizzando le scale adiacenti alla tribuna, lanciavano al loro indirizzo del liquido, verosimilmente birra, senza però lanciargli la relativa bottiglia o altro, quindi i quattro venivano attinti solamente dal liquido. Nel mentre, il dirigente responsabile della società correva verso i sostenitori riuscendo così a farli smettere (sanzione attenuata per il fattivo intervento del dirigente)

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

CASALEGGIO ANDREA (SAN DESIDERIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2024

COLA EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

Dopo numerosi richiami, a seguito di una decisione dell'AE, protestava con gesti offensivi nei riguardi della terna arbitrale, urlandogli contro ripetute espressioni gravemente irriguardose (art 36 novellato CGSinfrazione rilevata da un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

BIOLZI ANDREA (FINALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

GULLO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

TORRE ROBERTO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)

Dopo che il ddg gli aveva fischiato un fallo a sfavore, gli rivolgeva un'espressione di stampo discriminatorio (art 28 CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

Nell'ambito di una mass confrontation, colpiva un avversario con un pugno al volto, senza conseguenze lesive

AGRIFOGLI SEBASTIANO (CADIMARE CALCIO)

Nell'ambito di una mass confrontation, metteva le mani al collo di un calciatore avversario, senza conseguenze lesive e lo minacciava

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRIGNONE ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

TAKU STIVEN (SAN FRANCESCO LOANO)

SIGHIERI DAVIDE (SESTRESE BOR. 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIRARDI TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

Dopo il termine della gara, in reazione per essere stato preso per il collo da un avversario, lo spintonava e gli rivolgeva espressioni gravemente offensive (infrazione segnalata anche da parte di un AA)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

Dopo il termine della gara, prendeva per il collo un avversario, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ADAMOLI EMILIANO (LITTLE CLUB JAMES)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ROSSINI MARCO (PRA F.C.)

META ARVI (QUILIANO&VALLEGGIA)

GJURRA FABIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CALVI SAMUELE (PRA F.C.)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CONTI NICOLO (CADIMARE CALCIO)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CORCIULO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PANNONE ANTONIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

JOVANOV GORAN (NEW BRAGNO CALCIO)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

TAZZER MARCO (PSM RAPALLO)

OWUSU ANSAH DERRICK (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

BALLONE LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PIROLI NELSON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SEVERI SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARTE ROSARIO WELLYN (CANALETTO SEPOR)

MAZZANTINI LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

SCARANTINO FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

CHAVES MONCADA MANUEL R. (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PEIROTTI MICHELE (SAN CIPRIANO)

DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (SESTRESE BOR. 1919)

LATELLA GIACOMO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CONTE NICOLAS (CADIMARE CALCIO)

CERVINI DAVIDE (CAPERANESE 2015)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

DI MURI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CARNEMOLLA MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

TRAVAGLINO NICCOLO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CATENA ANDREA (LEVANTO CALCIO)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

MARINO DAVIDE (PRA F.C.)

CRISTOFARO FEDERICO (PRAESE 1945)

ORVIETO ENNIS (PSM RAPALLO)

BASCIANO MATTEO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALCOPIETRO LUCA (CAMPOROSSO)

TOFANICA MARIUS (CAMPOROSSO)

NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CANCELLARA GABRIEL (LEGINO 1910)

FOLLI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

TOMAGNINI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PELLEGATTA ROBERTO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

NDIAYE BAY MATAR (SAN DESIDERIO)

TAVELLA LUIGI ROMOLO (VALLESCRIVIA 2018)