Calcio. La Vadese sbanda un tempo e poi dilaga: è 5-1 al Lido Square

VADESE - LIDO SQUARE 5-1 (48' Sarpa, 50' Mandaliti, 53' Tona, 75' E 85' Martino - 21' Porcu)

90' NON C'E' RECUPERO, LA VADESE CONTINUA LA PROPRIA RISALITA BATTENDO 5-1 IL LIDO SQUARE!

90' Piu fallisce l'appuntamento con il tabellino, Kourouma devia in angolo dopo il tiro sul primo palo

89' Priarone calcia dal limite, attento Mitu in due tempi

85' ANCORA MARTINO! GRANDE AZIONE IN VERTICALE DELLA VADESE, L'ATTACCANTE REALIZZA LA TERZA RETE NEL GIRO DI UNA SETTIMANA DOPO IL TENTATIVO DI SALIS

80' ultimo cambio per Monte, c'è Fiori per Mandaliti

78' trattenuta per Piu, Fontana tira fuori il giallo

76' Manzotti per Garbarino, ancora un cambio per il Lido

75' MARTINO! E' ENTRATO ALLA GRANDE IL GIOVANE AZZURROGRANATA! AZIONE SIMILARE ALLA PRECEDENTE, LA CONCLUSIONE FORTE, MA CENTRALE, SORPRENDE KOUROUMA.

73' Martino versione assist man per Giannone, il tiro dal limite viene respinto da Kourouma

70' ottimo lo spunto di Martino, già a segno a Borgio domenica scorsa: il classe 2005 sterza da sinistra chiudendo con il destro da posizione defilata: palla a lato di poco

67' esce un applauditissimo Tona, spazio per il giovane Martino

64' assist illuminante di Salis per Giannone, Kourouma non fallisce il tempo dell'uscita

62' ancora una bella giocata di Hayoun che con qualità arriva al tiro dai 18 metri, palla che sibila alla sinistra di Mitu

58' ammonito Hayoun

56' è tutta un'altra Vadese, azione perdurata per la squadra di Monte, conclusa con il mezzo collo esterno di Piu. Palla però lontana dalla porta ospite

53' TONA! 3-1! LA PUNTA SEGNA DI TESTA SUL PERFETTO CROSS DI SALIS! UNA GIORNATA DA RICORDARE PER L'ATTACCANTE, OGGI PERL A CENTESIMA VOLTA IN CAMPO CON GLI AZZURROGRANATA!

50' VADESE IN VANTAGGIO! PUNIZIONE DI SALIS NEL CUORE DELL'AREA, A MANDALITI BASTA DEVIARE LA PALLA PER INFILARE KOUROUMA, AZZURROGRANATA IN VANTAGGIO PUR NON BRILLANDO

48' un cambio anche per il Lido F. Dianti per Satariano

47' grande opportunità per Porcu, il numero 9 parte sul filo del fuorigioco e si presenta davanti a Mitu, il portiere blocca aspettando la conclusione sul secondo palo

46' inzia la ripresa con tre cambi per Monte: in campo Giannone, Signori e Marchi, out, Raffa, Sarpa e Esposito

SECONDO TEMPO

48' PAREGGIA LA VADESE CON SARPA! KOUROUMA NON CONTROLLA LA TRAIETTORIA, PROBABILMENTE DISTURBATO DAL SOLE, E LA PALLA TERMNA IN RETE! 1-1 ALL'INTERVALLO

42' Piu si intestardisce in area, alla fine ne esce un cross per Raffa, ma il numero nove è in ritardo rispetto alla traiettoria della sfera

41' non ce la fa Vergari, al suo posto Caruso

34' punizione per la Vadese calciat da Piu, il portiere del Lido non è preciso nell'intervento ma Garbini non ne approfitta sul possibile tap in

31' sulla palla Esposito, la palla termina però direttamente tra le mani di Kourouma

29' fioccano i gialli, ammonito Sabor e punizione dal limite per la Vadese

28' stessa sorte anche per Sarpa

27' prova a reagire la Vadese, ammonito Satariano

21' LIDO SQUARE IN VANTAGGIO! Ancora distanze non corrette per la Vadese, ne approfitta l'attaccante genovese che con un bel tocco d'esterno infila Mitu. Ospiti avanti con merito

20' Tona parte in posizione regolare, Cavallino alza il braccio alla Baresi e Fontana chiama l'off side

16' non pochi problemi in fase di impostazione per la Vadese in questo avvio di partita, ne approfitta Ruffa, al tiro dai 30 metri, sfera alta

15' angolo di Esposito per la Vadese, Kourouma si accartoccia sulla sfera dopo una serie di rimpalli in area

13' Vergari cade in area, Fontana lascia correre

8' Hayoun con coraggio dai 25 metri, il destro esce bene ma Mitu tuffa e blocca in bello stile

6' prima occasione del match a favore del Lido Square: Porcu scappa a destra, cross in mezzo per Ruffa e tiro di prima intenzione, Mitu blocca

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADESE: Mitu, Marchelli, Sarpa, Xhuri, Garbini, Mandaliti, Tona, Esposito, Raffa, Salis, Piu.

A disposizione: Ceraolo, Berardinucci, Vassallo, Marchi, Fiori, Signori, Vallone, Giannone, Martino.

Allenatore: Monte

LIDO SQUARE: Kourouma, Garbarino, Satariano, Sabor, Cavallino, L. Dianti, Vergari, Hayoun, Porcu, F. Ruffa, Leandri.

A disposizione: G. Ruffa, Russo, Caruso, F. Dianti, Manzotti, Priarone, Cornero.

Allenatore: Ruffa.

Arbitro: Fontana di Savona