Imperia, Buttu: “Pareggio con la Solbiatese sta stretto. Forza E Coraggio squadra da non sottovalutare. Fioretto promozione? Vedremo…”

Domenica il calendario oppone l’Imperia al Forza E Coraggio. Prima contro ultima della classe. Sulla carta si tratterebbe del più classico dei ‘testacoda’ dall’esito intellegibile. Nella realtà è una gara che non esula comunque da insidie: gli spezzini credono ancora nella salvezza da raggiungere tramite accesso ai play-out e, soprattutto, sono reduci da tre risultati utili consecutivi in campionato.

In settimana si è giocata Imperia-Solbiatese di Coppa Italia, finita 3-3. Un incontro fra due squadre che hanno dimostrato di avere davvero poco da spartire con il campionato di Eccellenza. Il bel gioco che hanno espresso nell’arco del match è sicuramente da ascrivere al tasso tecnico elevato di cui dispongono entrambe le compagini. Una gara, però, che ai punti avrebbero meritato di vincere i nerazzurri imperiesi.

“Sono soddisfatto di quanto fatto mercoledì in coppa - spiega mister Buttu -. In cuor nostro avremmo voluto portare a casa l’intera posta in palio ed abbiamo giocato per la vittoria. Si sono viste grandi cose contro una squadra forte, costruita con un budget importante e con giocatori di primissimo livello. Abbiamo subìto un rigore, poi siamo andati subito sotto e c’erano tutti i presupposti per poter ‘naufragare’. Invece i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di avere un grande cuore, oltre che grandi qualità.

"Abbiamo ribattuto colpo su colpo creando due occasioni mastodontiche sventate miracolosamente dal loro portiere, sul 2-1 per noi. Subìto il 2-2, siamo passati nuovamente in vantaggio noi. Il 3-3 siglato da loro avrebbe potuto tagliarci le gambe, ma la squadra ha saputo resistere giocando anche 20 minuti con l’uomo in meno. Non è arrivata la vittoria, ma sono soddisfatto della prestazione. Faccio i complimenti ai ragazzi e anche a chi magari gioca un po’ meno, ma si fa trovare sempre pronto”.

“Forza E Coraggio? Loro vengono da tre risultati utili consecutivi: cosa che nel resto della stagione non era mai avvenuta. Sono partite che possono nascondere delle insidie. Sinceramente, credo che la mia squadra sia consapevole dell’impegno che andremo ad affrontare domenica. Quindi non dovrò sforzarmi più di tanto ad inculcare qualcosa che è già presente nella testa dei ragazzi. Una gara da affrontare con molta cura”.

“Chi recupera per domenica? Sicuramente, rispetto a mercoledì, rientrerà Biffi. Costantini e Scalzi li valuteremo sabato, ma non destano alcuna preoccupazione. Su Comiotto ancora non saprei dirvi se sarà della partita o meno, anche se spero di recuperare tutti quanti per domenica”.

“Facciamo una promessa ai tifosi? In caso di promozione (facendo i dovuti scongiuri) vi tingereste i capelli di nerazzurro? “Sono realista e con i piedi ben saldati per terra. Innanzitutto penso a fare bene contro il Forza E Coraggio e a continuare bene da qui a fine campionato. Per il futuro, magari questa cosa chiedetela ai calciatori che sono ancora dei ‘giovanotti’. Io sono un uomo navigato e alla mia età non si fanno più di queste pazzie. Mi tengo i pochi capelli che ho in testa, sono bianchi e li lasciamo di quel colore”, conclude Buttu.