Calcio, Seconda Categoria. Il Pallare apre le danze, va sotto e poi la ribalta! Virtus Don Bosco sconfitta 4 a 3

PALLARE - VIRTUS DON BOSCO 4-3 (14’ Ahmed, 74’ Protelli, 77’, 95’ Hublina - 35’ rig.; 71’ Kola, 52' Tomasi)

Finisce qui, il Pallare vince 4 a 3

95’ LA RIBALTA IL PALLARE! Lancio di Xheka per Ahmed che entra in area e serve sul secondo palo Hublina che scarica in rete di rabbia e regala ai suoi i tre punti

80’ PARATA DEL PORTIERE! Kotsiubynkyi Intuisce la conclusione di Hublina e conserva il pareggio

79’ RIGORE PER IL PALLARE! Fallo su Raimondo

77’ PAREGGIO PALLARE! Imbucata per Hublina che muove il pallone, scambia con Ahmed e davanti al portiere non può sbagliare!

74’ LA RIAPRE IL PALLARE! Angolo in mezzo di Hublina per il colpo di testa indisturbato di Protelli che insacca

71’ TRIS VIRTUS DON BOSCO! Bella conclusione sul secondo palo in diagonale di Kola che trova la persona doppietta

66’ Entra Briano L. per Tagliero

65’ Colpo di testa di Giacchello a centimetri dal goal

61’ Cambiano gli ospiti che inseriscono Giusto per sfondo

59’ Rebagliati da buona posizione calcia alto

58’ Nuovo cambio per il Pallare, Ogici rileva Resio

56' Esce Ferri, al suo posto Borkovic

54' Tris degli ospiti annullato per fuorigioco! Conclusione di Giacchello che colpisce il palo, Sicari insacca ma è in posizione irregolare

52' LA RIBALTA LA VIRTUS DON BOSCO! Giacchello lanciato a rete, davanti al portiere serve all'indietro per Tomasi che non può sbagliare!

46’ Inizia il secondo tempo, avvicendamento tra i pali per gli ospiti

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, Pallare - Virtus Don Bosco 1 a 1

Due minuti di recupero

40’ Punizione dalla lunghissima distanza di Hublina, Mantero esce male ma Protelli non riesce ad indirizzare in porta

37’ Conclusione fuori misura di Sicari, troppo frettoloso l’attaccante gialloblù

35’ PAREGGIO VIRTUS DON BOSCO! Piantelli intuisce ma Kola non sbaglia

34’ RIGORE PER LA VIRTIS DON BOSCO! Sanna atterra Sicari é per il direttore di gara é fallo. Giallo per Protelli per proteste

32’ Colpo di testa di Cinolato che si spegne sul fondo

28’ Ospiti ancora in difficoltà a farsi vedere in avanti, biancoazzurri che non trovano l’ultimo passaggio

23’ Si fa male Fazio, al suo posto Kola

19’ Conclusione dalla distanza di Resio, palla alta sopra la traversa

14’ VANTAGGIO PALLARE! Lunga rimessa di Resio in mezzo, una spiazzata favorisce Ahmed che batte Mantero

3’ Conclusione insidiosa di Sicari, Piantelli mette in corner

1’ Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Prosegue la rincorsa alla vetta della Virtus Don Bosco, i gialloblù sono impegnati quest'oggi sull'ostico campo del Pallare, dove sia Veloce che Nolese non sono andate oltre il segno X. I biancoazzurri dal canto loro vogliono chiudere nel migliore dei modi questo campionato, ecco le formazioni ufficiali:

PALLARE: Piantelli, Resio, Sanna, Tagliare, Boudali, Ferri, Ahmed, Protelli, Raimondo, Hublina, Oddone.

A disposizione: Girdani, Ogici, Briano M., Mazzucco, Xheka, Innamorato, Briano L., Borkovic, Amato.

Allenatore: Soldano-Siri.

VIRTUS DON BOSCO: Mantero, Cimolato, Fazio, Dondo, Siri, Mordeglia, Rebagliati, Cozzi, Giacchello, Sicari, Tomasi.

A disposizione: Kotsiubynkyi, Torriglia, Giusto, Trevisol, Macias, Tropiano, Carabetta, Kola.

Allenatore: Ponte.

Arbitro: Ferrara.