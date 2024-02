Calcio, Borgio Verezzi. Cordiale respinge le voci di rotture: "La nostra crisi è fisica, il gruppo è coeso"

Nel girone di ritorno il Borgio Verezzi ha conosciuto solo la parola sconfitta. Cinque sono stati i ko consecutivi, con la bellezza di 17 reti incassate. Il presidente Fabio Cordiale respinge però le voci su possibili fratture interne: il gruppo rimane coeso, con l'obiettivo di perseguire fino alla fine del campionato l'obiettivo playoff.

"La crisi del Borgio in questo momento è un fatto legato alla parte fisica, non dipende da nessun caso societario: società e dirigenti sono uniti come sempre, non c'è alcun tipo di rottura.

I nostri valori non sono mutati: il nostro obiettivo è far giocare i giovani e valorizzarli; a fiducia nei confronti di mister Adriano Lovazzano è intatta, voglio che sia chiaro.

Lo spogliatoio è unito e coeso e tra me il direttore generale Pino Castiglione e il team manager Marco Capello il rapporto va oltre al campo, ma è un vero e proprio legame di amicizia quindi l'unione è sempre forte.

Il mirino è sempre puntato sulla zona play off: ci proveremo fino alla fine, in caso contrario il nostro rimarrà un campionato positivo, tenendo conto del nostro rango di neopromossa. Combatteremo fino all'ultimo - conclude Cordiale - questo è chiaro, in caso contrario ci riproveremo l'anno prossimo con il medesimo gruppo di lavoro".