Calcio. Il Ventimiglia espugna il Ruffinengo, i frontalieri vincono per 4-2 sul Legino

LEGINO-VENTIMIGLIA 2-4 (4' Ala, 10' Romeo, 35' e 45' Rea, 58' Gambacorta, 84' Macagno)

Legino: Pastorino, Crocilla, Semperboni, Cappannelli, Garzoglio, Latini, Casu, Donna, Romeo, Macagno, Del Nero.

A disposizione: Canciani, Ciolina, Dorno, Ferrara, Lingua, Perata, Piacentini, Revello, Sadiku.

All: Tobia

Ventimiglia: Scognamiglio, Zampella, Addiego, Peirano, Cassini, Ierace, Ala, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea.

A disposizione: Haderbache, Corso, Schittzer, Arena, Latella, Bertone, Felici, Luci, Dodaro.

All: Massullo





Primo tempo:





4' Vantaggio del VENTIMIGLIA! Ala dopo una serpentina in area trova il sinistro a giro che si infila sul palo lontano. Gran gol. 0-1.





8' Del Nero si rende pericoloso, vicino al pareggio con un destro da fuori area.





10' Romeo pareggia di testa con una bella incornata. Bello il cross dalla destra. 1-1.





18' Esce l’autore del momentaneo vantaggio Ala ed entra Arena.





Crocilla tra i migliori dei suoi, incontenibile sulla fascia destra.





25' Vicino al vantaggio con un altro colpo di testa il Legino, questa volta da parte di Macagno, ottima la risposta con i piedi di Scognamiglio.

Spinge adesso la formazione verde blu. Cercano spesso l’uno contro uno sulle fasce.





28' Donna dopo un batti e ribatti non trova con il mancino la porta da posizione favorevole.





30' spreca un ottima occasione Rea da dentro l’area, sparando il mancino fuori.





32' cerca un gol impossibile in rovesciata la stella della squadra ospite Sparma ma il pallone termina fuori.





Al 34’ ancora pericoloso il Ventimiglia con il tiro mancino del centravanti Gambacorta, sfera che termina a lato.





35' Rigore per gli ospiti! Rea trasforma calciando centralmente. Rigore procurato da Sparma.

Stavano spingendo i granata bianco da qualche minuto. 1-2.

38' Costruisce una buona trama Del Nero, l’azione termina con la conclusione sbilenca di Cappannelli.





40' rimane a terra Ierace per alcuni minuti dopo un colpo al volto.





41' Il cross interessante dalla sinistra di Macagno termina sul fondo. Pochi gli uomini in area.





43' palla visionaria di Sparma dentro l’area, sprecano due occasioni da gol clamorose prima Rea, che si fa ipnotizzare da Pastorino e poi a porta vuota calcia alto Gambacorta, incredibile.





45' Trova la rete Rea! Doppietta per lui. 1-3





47' Palo a tu per tu di Rea! Supera Semperboni in velocità e poi calcia a botta sicura rasoterra trovando il palo, sulla ribattuta raccoglie Sparma che cede il pallone al nuovo entrato Arena, che calcia di prima intenzione da fuori area alle stelle. Vicino alla tripletta Rea.





Termina il primo tempo 1 a 3. Legino in difficoltà e che subisce sugli esterni le percussioni di Sparma e Rea.

Ventimiglia padrone del campo.









Secondo tempo:





Cambio per il Legino, entra Dorno per Donna.





46' Ammonito Cappannelli per proteste.





48' Romeo controlla, si gira e calcia verso la porta ma il tiro arriva debole tra le braccia di Scognamiglio.





48' Altro cambio dopo tre minuti per il Legino, entra Piacentini esce Casu.





Squadra di casa che è entrata con tutt’altra grinta in campo.





Al 49’ sterzata e tiro di sinistro che termina fuori di Macagno.





50' Tiro fuori di Romeo da dentro l’area.





52' Da palla inattiva arriva una parata incredibile di Pastorino, ma era tutto fermo, fuorigioco.





53' Angolo ben calciato da Cappannelli, batti e ribatti in area, proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di mano.





Ammonito Rea per aver allontanato il pallone.





58' 1 a 4! Uscita fuori dalla propria area di Pastorino che calcia addosso a Gambacorta, il pallone rimane nei suoi piedi e non può sbagliare a porta vuota.





60' Altri cambi nei verde blu, esce il capitano Semperboni ed entra Ferrara, e Revello al posto di Del Nero.





Ammonito per gioco scorretto Cassini.

La partita si sta incattivendo, tanti cartellini e gioco sempre fermo.





65' Sparma dopo un dribbling, entra in area, cade, per l’arbitro non c’è nulla.





67' Grandissima azione del Ventimiglia! tutta ad un tocco, il cross di Cassini, viene lasciato passare con un bel velo da Gambacorta e Sparma si divora il gol del 1-5 calciando centralmente. Salva ancora il risultato Pastorino.





70' Cambi anche per gli ospiti. Entra Latella ed esce uno dei migliori in campo, se non il migliore Rea.





Ammonito Latini su trattenuta vistosa ai danni di Gambacorta. Che partita del 9.





73' Calcio di punizione da posizione interessante per il Legino conquistata da Macagno. Lo stesso la calcia alta sopra la barriera.





76' Sfiora ancora la rete il Ventimiglia, Sparma spreca per altruismo.





77' Romeo sponda per Cappannelli, il suo tiro di sinistro finisce alto.





Esce Cassini, gran partita anche del centrocampista bianco granata, ed entra Felici.





79' Punizione calciata sulla barriera da Macagno, sulla ribattuta Dorno calcio largo.





81'Romeo sfiora in scivolata il 2-4.





84' Gol! 2-4 rete di Macagno. Cross sul secondo palo, sponda di Ferrara di testa e rete di Mancuso col destro all’angolino.





Squadre lunghe e occasioni da una parte e dall’altra.





87' Gambacorta serve Felici ma in scivolata non trova il gol a porta vuota calciando fuori.





90' Ultima occasione è sui piedi di Macagno, non riesce a trovare lo spazio per concludere.





Ammonito Romeo per proteste.





Ammonito Ferrara per gioco scorretto.





Esce Sparma, stremato ed entra Corso.

Esce Gambacorta ed entra Luci.





Finisce così un roboante Legino-Ventimiglia.

Ospiti che trovano la seconda vittoria in trasferta.

Verde blu che vedono sfumare l'aggancio alla zona play-off.