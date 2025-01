Calcio. Sta per nascere il Giusvalla FC, l'imprenditore Dario Biato guiderà il nuovo progetto

Ci sarà una nuova squadra ai nastri di partenza della prossima stagione sportiva.

Domani infatti sarà presentato il nuovo progetto sportivo che permetterà a Giusvalla di avere un proprio team nei campionati federali dilettantistici.

A capitanare il club sarà l'imprenditore immobiliare Dario Biato.

"Siamo molto felici di dare il via a questo progetto dedicato al territorio. Domani presenteremo al "Cavallo Bianco" le linee guida del Giusvalla FC: un programma che vuole essere aperto, condiviso e che possa permettere a una realtà come quella giusvallina di avere un proprio sodalizio sportivo di riferimento. La declinazione di questi propositi nella nascita di un vivaio è ovviamente nelle nostre intenzioni - ha proseguito Biato - soprattutto per permettere ai tanti ragazzi dell'entroterra di avere la possibilità di praticare attività sportiva con tecnici e dirigenti competenti, eventualmente non solo in ambito calcistico.

Valorizzare l'aspetto territoriale sarà un ulteriore punto cardine, grazie anche a piani marketing mirati e alleanze strategiche ad hoc".