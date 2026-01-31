Pallanuoto | La Rari Nantes Savona non si è arrugginita, l'anno nuovo riparte con il 17-10 alla Florentia

Il Banco BPM Rari Nantes Savona inaugura il girone di ritorno della Regular Season di Serie A1 con un successo netto. Alla piscina “Nannini” di Firenze, i savonesi superano la Rari Nantes Florentia per 17-10 nell’incontro valido per la 14ª giornata di campionato.

Prestazione offensiva di rilievo per la formazione biancorossa, trascinata dalle cinque marcature di Leinweber. A seguire, Figlioli e Condemi hanno firmato tre reti ciascuno, mentre Marini ha contribuito con due gol. A completare il tabellino dei marcatori Bruni, Occhione, Gullotta e Cora, tutti a segno una volta.

Archiviata la trasferta toscana, la squadra allenata da Alberto Angelini è attesa ora da un appuntamento di grande prestigio: sabato 7 febbraio Savona scenderà in vasca a Genova, alla piscina “Sciorba”, per la semifinale della Final Four di Coppa Italia contro l’A.N. Brescia. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.30.





R.N. FLORENTIA – BANCO BPM R.N. SAVONA 10 – 17

Parziali: (5 – 4) (2 – 3) (3 – 5) (0 – 5)



TABELLINO

Formazioni

R.N. FLORENTIA:

Cicali, Chemeri, Rowenhorst 1, Di Fulvio 2, De Mey 1, Hofmeijer, Turchini T., Milletti 1, Sordini 1, Benvenuti 1, Bini 1, Borghigiani 1, Bianchi, Turchini F., Visciani 1.

Allenatore Luca Minetti.



BANCO BPM R.N. SAVONA:

Del Lungo, Rocchi, Damonte, Figlioli 3, Occhione 1, Rizzo, Gullotta 1, Bruni 1, Condemi 3, Guidi, Leienweber 5 (di cui 2 su rigore), Marini 2, Giotta Lucifero, Cora 1, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Stefano Alfi Di Napoli e Mattia Gomez di Napoli.

Delegato Fin: Giuseppe Sorgente di Pontassieve (Firenze).



Superiorità numeriche

R.N. FLORENTIA: 3 / 14

BANCO BPM R.N. SAVONA: 10 / 22 + 3 rigori di cui 2 realizzati.



Note

Usciti per 3 falli: a 0'22" dalla fine del 3° tempo Milletti (Florentia); a 6'39” dalla fine del 4° tempo Sordini (Florentia); a 6'04” dalla fine del 4° tempo Borghigiani (Florentia); a 4'20” dalla fine del 4° tempo Chemeri (Florentia); a 3'36” dalla fine del 4° tempo Turchini F. (Florentia).

A 4'23” dalla fine del 4° tempo Gullotta (Savona) ha fallito un rigore (parato).