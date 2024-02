Calcio, Sanremese. L' "Arena Sanremo" entra nel question time a Palazzo Bellevue. Panuccio: "L'iter burocratico è stato seguito alla lettera"

"Lavoriamo per la città e non mi sono mai formato di fronte a nessun tipo di proposta.

Un riassunto sui tempi: il 24 ottobre è stato presentato il documento di fattibilità da parte della Sanremese, il 15 novembre invece è arrivata la richiesta di integrazione da parte degli uffici sul piano economico finanziario del progetto. Il dirigente in modo particolare ha chiesto lumi sul rapporto costi-benefici per la collettività, in tema di sostenibilità economica, territoriale e sociale dell'impianto, tutti aspetti finanziari indicati nella norma.

L'Arena Sanremo ha due obiettivi principali da perseguire: la possibilità per la città di avere una struttura moderna per ospitare una diversa tipologia di eventi, in primis quelli sportivi, ma anche di permettere al club di avere una propria sostenibilità futura, per ambire a quelle categorie che la piazza merita.