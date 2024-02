Calcio. La Cairese riapre il campionato, Imperia battuta 2-1 al Brin

CAIRESE - IMPERIA 2-1 (58' Sogno 78' Aut. Gandolfo - 65' Guida)

50' FINISCE QUA! LA CAIRESE BATTE 2-1 L'IMPERIA

50' ci prova addirittura Sylla di testa, palla a lato

48' Basso perde tempo, scatta il cartellino

48' ottima la direzione di Cazacu, partita sempre in controllo del direttore di gara della sezione di Albenga

46' prova a chiuderla Facello, il destro sul primo palo viene però controllato in due tempi da Sylla

45' saranno cinque i minuti di recupero

41' esce proprio Sassari, Boschetto lancia Facello

40' ammonito Sassari

35' Cairese ancora in avnti seppur con disordine, Silvestri scalda i guantoni di Sylla, stilisticamente non perfetto nella respinta

33' AUTOGOL DI GANDOLFO! IL DIFENSORE ALLEGGERISCE SU SYLLA, INCOMPRENSIONE COLOSSALE CON IL PORTIERE E LA PALLA LEMME LEMME ROTOLA IN PORTA.

29' Si copre Buttu: Ravoncoli per Scalzi

25' nuova energia per la mediana di Boschetto, c'è Lazzaretti per Turone

20' IL PAREGGIO DELL'IMPERIA! E' GUIDA A BATTERE BASSO! AZIONE SIMILE, MA DA PIAZZATO, RISPETTO AL GOL GIALLOBLU!

18' mancino acrobatico di Sassari, pallone colpito dal basso verso l'altro, impossibile trovare la porta

17' tre cambi per Buttu, escono Scarrone, Cassata e Morchio in campo Ventre, Castagna e Comiotto

13' CAIRESE IN VANTAGGIO! SOGNO! L'angolo viene sfruttata al meglio con il tap in da pochi passi dall'attaccante gialloblu!

11' problemi muscolari per Costantini, entra Faedo

8' Parata stratosferica di Basso! Szerdi era posizione regolare, battuta forte da pochi passi e risposta a mano aperta clamorosa per il portiere gialloblu!

6' con l'ingresso di Chiarlone Sogno agisce da unico riferimento offensivo, Sassari e Chiarlone ali e Tuone a immediato sostegno. Coppia mediana Silvestri e Gabriel Graziani

1' via alla ripresa, Boschetto lancia Chiarlone per Hernandez

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, 0-0 al termine del primo tempo

44' Buttu ha invertito Giglio e Szerdi, ora è il centrocampista argentino ad agire alle spalle di Cassata

40' intervento super di Gargiulo, in scivolata sull'intenzione di Scalzi. L'ala di Buttu aveva l'assist a portata di mano per servire Morchio, il centrale argentino sfodera però un intercetto salva risultato

34' 4-2-3-1 per Buttu con Giglio alle spalle di Cassata, affiancati sugli esterni da Morchio e Scalzi. Interpretazione differente per Boschetto: Hernandez e Sogno davanti, con Sassari a fare la spola tra mediana e attacco

29' un altro giallo, per Hernandez

23' un ammonito per parte in pochi secondi: Giglio e Gargiulo

19' Hernandez si divora il vantaggio! Difesa nerazzurra colta di sorpresa, l'attaccante parte dalla sua metà campo arrivando davanti a Sylla, il portiere è strepitoso nel chiudergli lo specchio, la punta gialloblu avrebbe tempo e spazio per il tap in di testa, ma opta per una sforbiciata, mancando però in modo clamoroso lo specchio

18' lavora palla Sassari sul lato corto destro dell'area di rigore, palla tra le mani di Sylla

14' angolo di Silvestri, la palla balla davanti a Sylla, imperfetto nel tentativo di uscita, la difesa nerazzurra sbroglia la matassa

9 azione similare, ma questa volta sul fronte opposto. E' Pablo Gargiulo a cercare la sforbiciata da cineteca, tentativo non preciso ma comunque apprezzabile

7' risposta Imperia con l'abituale corner di Costantini, irrompe di testa Scarrone che termina un metro sul fondo

5' il rimbalzo del pallone ingolosisce Sogno, mezzo collo esterno che si perde sul fondo

2' vento persistente sul Brin, qua e la si fa largo anche qualche goccia di pioggia. Un timido sole si sta affacciando però in questi istanti sull'impianto gialloblu

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CAIRESE: Basso, Garbarino, Tazzer, Boveri, Gargiulo, G. Graziani, Sassari,Turone, Sogno, Silvestri, Hernandez.

A disposizione: Scalvini, La Rosa, Lazzaretti, Jataj, Facello,Bogarin, T. Graziani, Delishi, Chiarlone.

Allenatore: Boschetto

IMPERIA: Sylla, Gandolfo, Leo, Szerdi, Scarrone, Guida, Scalzi, Giglio, Cassata, Costantini, Morchio.

A disposizione: Rinaldi, Comiotto, Garibbo, Biffi, Ravoncoli, Faedo, Ventre, Castagna, Trucchi.

Allenatore: Buttu

Arbitro: Cazacu di Albenga

Assistenti: Botto e Poggi di Genova