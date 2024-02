Giudice Sportivo, Prima Categoria: le squalifiche e le diffide nei cinque gironi regionali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 24/ 2/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 PRIARUGGIA G.MORA

Per aver consentito ad una persona non autorizzata di sostare in zona riservata, durante l'intervallo, la quale rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

ZUCCHI PAOLO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (II INFR)

D ASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CAVANNA LUCA (MASONE)

BEROGNO GIANNI (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARRALE GIANLUCA (BORGORATTI)

SENAREGA ROBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

SPADARO ANDREA (CELLA 1956)

FERRARO ALESSIO (CORNIGLIANESE 1919)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

DE GREGORIO GIUSEPPE (ROSSIGLIONESE)

ORECCHIA LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (SORI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

A fine gara contestava l'operato arbitrale, proferendo espressioni offensive all'indirizzo del ddg (art.36 novellato CGS - sanzione irrogata anche tenendo conto che i fatti si sono svolti a fine gara e del proprio ruolo di capitano)

IMPERATO TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

A fine gara contestava l'operato arbitrale, proferendo espressioni irriguardose all'indirizzo del ddg, venendo poi fermato dal proprio allenatore che lo allontanava (art.36 novellato CGS - sanzione irrogata anche tenendo conto che i fatti si sono svoltia fine gara)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DROVANDI JACOPO (CEPARANA CALCIO)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SEMINO RICCARDO (CELLA 1956)

APICELLA NICOLO (CITTA DI SAVONA)

RAPETTI MARCO (CITTA DI SAVONA)

CAGNO CHRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GALENO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GALLETI WILLIAM (MASONE)

MACCIO ENRICO (MASONE)

RAFFO NICOLA (PANCHINA)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

BOCCIA ALESSIO (ROSSIGLIONESE)

BRANDA DAVIDE (ROSSIGLIONESE)

BARRANCA FABIO (SPOTORNESE CALCIO)

CARONITI FILIPPO (SPOTORNESE CALCIO)

FABBRETTI IGOR (SPOTORNESE CALCIO)

CARBALLO EZEQUIEL D. (VADINO FOOTBALL CLUB)

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)

SCAPIN EMANUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MANGANO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

BARDI ALESSIO (MASONE)

SUETTA DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (III INFR)

OTTONELLO MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)

MARELLA NICOLO (BORGORATTI)

MARTINO DANIELE (PANCHINA)

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

GIRIMONDI FEDERICO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

FERRANTE FLORIANO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

TERMINI GIANLUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BOCCARDO NICOLO (SORI) VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)

GARZON DANIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)

PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)

ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)

ESPOSITO GIULIO (BRUGNATO 1955)

BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

LANZAROTTI ANDREA (LETIMBRO 1945)

BISIO ANDREA (MULTEDO LEVANTE 1930)

FRULLI FABRIZIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)

COCURULLO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

LIBERTI ANDREA (SORI)

LO VECCHIO MARCO (SORI)

CHESSA PIETRO (SPOTORNESE CALCIO)

CAROGLIO ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

COMPARINI SENTAYEHU (BOLZANETESE VIRTUS)

BALDASSARRE MARCO (BORGORATTI)

SPADARO ANDREA (CELLA 1956)

CHIASTRA FEDERICO (OLD BOYS RENSEN)

PAINI SIMONE (OLD BOYS RENSEN)

VALLE SIMONE (OLD BOYS RENSEN)

GRECO FABIO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

STEFANINI ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BETTINELLI SAMUELE (SORI)

CANEVELLO RUBEN (SPORTING CLUB AURORA 1975)

DEVOTO GIACOMO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

VINCI ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: POLISPORTIVA SANREMO 2000 V.D.G.

AMMENDA

Euro 150,00 BAIA ALASSIO AUXILIUM

Per il comportamento dei propri sostenitori che, fin da prima del fischio d'inizio e fino al termine della gara, rivolgevano al ddg aprioristiche espressioni discriminatorie di stampo sessista e di stampo discriminatorio

Euro 150,00 VIRTUS SANREMO CALCIO2011

Per il comportamento dei propri sostenitori che, fin da prima del fischio d'inizio e fino al termine della gara, rivolgevano al ddg aprioristiche espressioni discriminatorie di stampo sessista

Euro 100,00 POLISPORTIVA SANREMO 2000 V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 4/2024

BRACCO STEFANO (SANTERENZINA)

A fine gara, si avvicinava al ddg rivolgendogli ripetute espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose (art. 36 novellato CGS – sanzione applicata tenendo anche conto della circostanza che i fatti si sono svolti a fine gara)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 3/2024

PINASCO LUCA (COGORNESE)

VELLA ENRICO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GODANI STEFANO (BOLANESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

TINELLI GIANNIMARIA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

espulso per doppia ammonizione, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose, reiterandole anche dopo la sospensione della gara, al di fuori del rdg;

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PELLEGRINO GIUSEPPE (ALTARESE)

PEREYRA JOSE FRANCISCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CORRADO MARCO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

BARLETTI ALESSIO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 5/2026

MURATORE ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000) V.D.G

SQUALIFICA FINO AL 1/ 2/2026

DENARO FABIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000) V.D.G.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

A seguito della rilevazione di un fallo a sfavore da parte del ddg, gli urlava una prima espressione gravemente irriguardosa, accompagnandola con una blasfema, dopodichè si avvicinava al ddg, rivolgendogli un'espressione ingiuriosa (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)

Durante una mass confrontation colpiva con una manata sul petto un avversario, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive, poi si rifiutava di uscire dal tdg, venendo, infine convinto dal proprio allenatore

DI MATTIA ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

A gioco fermo, rivolgeva per tre volte un'espressione irriguardosa al ddg (art. 36 novellato CGS, sanzione attenuata per il tenore delle espressioni utilizzate)

VARESCHI DAVIDE (SANTERENZINA)

In reazione ad un fallo subìto, colpiva un avversario con una violenta spinta alla schiena, buttandolo a terra, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)

SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CURCIO ANTONIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

CRETELLA GIACOMO (SANTERENZINA) A fine gara si spintonava reciprocamente con un avversario, andando faccia a faccia con lui, finchè non venivano separati a fatica, poi si avvicinava al ddg, rivolgendogli un'espressione ingiuriosa (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata perchè i fatti si sono svolti a fine gara)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BO PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

A fine gara si spintonava reciprocamente con un avversario, andando faccia a faccia con lui, finchè non venivano separati a fatica

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

IENCINELLA TOMMASO (APPARIZIONE FC)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

STURLESE LUCA (CASTELNOVESE)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

CERVIA RICCARDO (IRON FOX AMEGLIESE)

LEANDRI SIMONE (LIDO SQUARE F.B.C.)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

BOSIO ALESSANDRO (OSPEDALETTI CALCIO)

MURATORE ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

URUCI RIGERS (ALTARESE)

VALLARINO MORENO (ALTARESE)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

DANIO ALESSANDRO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

POLLERO MICHELANGELO (BORGIO VEREZZI)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

LAGHEZZA RICCARDO (CASTELNOVESE)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

CAVALLINO ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

ZOCCALI MATTIA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS A. (RICCO LE RONDINI)

MOSCATELLI MICHELE (SANTERENZINA)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

SIDIBE OUSMANE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI DONATO CIRO (ARGENTINA ARMA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NEGRO ANDREA (ARGENTINA ARMA)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

PERCIVALE ANDREA (MARASSI 1965)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTALDO ANDREA (APPARIZIONE FC)

CASTRUCCIO MATTEO (ARCOLA GARIBALDINA)

COLAVITO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

MELEGAZZI FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)

ROSSI FABIO MARIA (AREA CALCIO ANDORA)

ELKAMLI ILIASSE (ARGENTINA ARMA)

FICI ROBERTO (ARGENTINA ARMA)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

GAMBETTA TIZIANO (BORGIO VEREZZI)

TERRIBILE CHRISTIAN (CA DE RISSI SG)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

CASTI ROBERTO (COLLI ORTONOVO)

AIT MOUSSA ILYAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CANNAVACCIUOLO ALESSIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

MITRUSHI AURELJAN (MARASSI 1965)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

GRIFO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

NTENSIBE ABDENNOUR (PLODIO 1997)

GHISO ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DEMARTINI GABRIELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CROCETTA RAFFAELE (SPERANZA 1912 F.C.)

ESPOSITO CLAUDIO (VADESE CALCIO 2018)

PARMA FRANCESCO (VEZZANO 2005)

SPALLANZANI GIANLUIGI (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (II INFR)

REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)

TABACCO PIETRO (ALTARESE)

CAPITANI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

COLOMBO ANDREA (ARCOLA GARIBALDINA)

ROTOLO CARMELO KEVIN (ARGENTINA ARMA)

BERGAMINO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

DUMAN GRANYA TOMMY (ATLETICO QUARTO)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

MORANO DAVIDE (COGORNESE)

DONDERO COSIMO (F.C.LAVAGNA 2.0)

NUTI RICCARDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

CARUSO ALESSIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

SABOR MOHAMED AMINE (LIDO SQUARE F.B.C.)

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)

META DONAD (RICCO LE RONDINI)

DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)

VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)

RICCIARDI LUCA (VEZZANO 2005)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SCALABRIN MAXIMO UMBERTO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

MINUTO FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

ASTIGIANO FEDERICO (ALTARESE)

ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)

DELLAROVERE FEDERICO (CORNIGLIANO CALCIO)

PIRINA MATTIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

DI NICOLA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

PARDINI NICOLA (SANTERENZINA)

DRONTI FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

MAGGIANI ANDREA (VEZZANO 2005)