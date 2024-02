Giudice Sportivo, Promozione: le sanzioni nei due gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 25/ 2/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MAROTTA ANTONIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

REPETTO GIANFRANCO (VALLESCRIVIA 2018)

ALLENATORI

SQUALIFICA

ESPOSITO ALBERTO (CAMPESE F.B.C.) 1 gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

ICARDI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)

CANNISTRA GIANFRANCO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

Protestava nei confronti del ddg, rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose e lesive del prestigio arbitrale ed accompagnando il tutto con un applauso ironico (art 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO) In relazione ad un fallo subito, colpiva l'avversario con un calcio sulle caviglie, senza conseguenze lesive.

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

A gioco fermo per una rimessa laterale, spingeva con violenza un avversario contro la rete di recinzione, senza conseguenze lesive.

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una manata al volto, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

GRECO DANIELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CAMERA LORENZO (SESTRESE BOR. 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TISSONE ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

RENDA LEONARDO (FINALE)

ORIGLIA FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

CANNAVO SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

FAGANDINI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)

DE CILLIS FABRIZIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

TRIPI DAVIDE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DALESSIO FILIPPO (SAN DESIDERIO)

STALTARI SIMONE (SAN FRANCESCO LOANO)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018) A

MMONIZIONE (VIII INFR)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

TOSCANO FLAVIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AGATE ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PIU GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

FAVARA DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

META ARVI (QUILIANO&VALLEGGIA)

GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)

MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)

SACCO RONNY (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SCALIA LORENZO (FINALE)

MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

PELLEGATTA ROBERTO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BEVEGNI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

CRISTIANI OMAR (TARROS SARZANESE SRL)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

ZANOVELLO ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

BALBI LUCA (CAMPESE F.B.C.)

MAMONE MICHELE (CAMPOROSSO)

AROCA CORTEZ WILLIP A. (FINALE)

PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)

FOLLI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

TOMAGNINI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

BRIGNONE ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

ILLIANO DANIELE (PONTELUNGO 1949)

OUCIF SOFIANE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

RASO FABRIZIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CIMIERI ANURA (SAN DESIDERIO)

MILONE ANDREA (TARROS SARZANESE SRL)

GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BONACORSI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

FERRETTI INCERTI EDOARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AIT AHMED MOHAMED (FINALE)

LINGUA ALESSANDRO (LEGINO 1910)

GIORGI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

COZZOLINO MATTEO (MAGRA AZZURRI)

GIANNINI WILLIAM (MAGRA AZZURRI)

BOVIO ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

CANEVA ANDREA (PONTELUNGO 1949)

AKKARI SEDKI (PRA F.C.)

SIGNORASTRI DIEGO (SAMPIERDARENESE)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

DODARO MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)