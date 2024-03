Calcio, Savona Fbc. Anche mister Frumento può esultare: "Obiettivo centrato, ma il Bacigalupo e il sostegno imprenditoriale restano due passaggi fondamentali"

Tra le persone maggiormente coinvolte in queste ore di ritrovato entusiasmo per il Savona Fbc, c'è sicuramente mister Ermanno Frumento.

Per l'ex tecnico biancoblu è stato tagliato un traguardo fondamentale con l'acquisto del marchio, la cui rincorsa è iniziata proprio nel momento della fondazione del Città di Savona.

Complimenti alla dirigenza e a tutto il club, per riportare il marchio a Savona è stato compiuto un sacrificio davvero importante.

L'imprenditoria deve lanciare un segnale di partecipazione, in caso contrario sarebbe una vergogna, ma soprattutto serve riportare la squadra stabilmente al Bacigalupo.

Senza uno stadio non può esserci programmazione e quindi futuro.

Un saluto lo dedico ai tifosi: auspico un ricompattamento forte a sostegno della squadra, donando ai ragazzi la giusta spinta emotiva in vista della volata playoff.

Un mio ritorno in panchina? Se le condizioni di salute me lo permetteranno di sicuro non mollerò. Qualche telefonata è già arrivata, vedremo..."