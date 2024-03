Giudice Sportivo, Promozione. Sono ben sette i giocatori fermati per tre turni

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 3/ 3/2024





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00

RAPALLO R

A causa della mancanza di acqua calda in uno degli spogliatoi della terna, cosa che impediva ad una AA di fare la doccia, in una giornata di pioggia incessante (sanzione per questo aggravata)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 4/2024

ROSSANO MICHAEL (SAN DESIDERIO)

Entrava indebitamente sul tdg, profferendo frasi offensive verso il ddg, successivamente, verso la panchina avversaria (art.36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA).

AMMONIZIONE (II INFR)

MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MELA GIOVANNI (FINALE)

SAFFIOTI GIUSEPPE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

BUCCELLATO STEFANO (CADIMARE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (II INFR)

OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MATHIBEDI OLEBOGENG TEBOG (CADIMARE CALCIO)

Dopo essere stato spinto da un avversario, lo colpiva con una testata alla testa, senza conseguenze lesive

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

Spingeva e andava testa a testa con un avversario.

SCHIANO DI COLELLA SIMONE (PONTELUNGO 1949)

A gioco in svolgimento, ma distante circa 30 metri dall'azione, colpiva un avversario con un violento calcio ad un polpaccio, senza conseguenze lesive(infrazione rilevata da parte di un AA).

ANSALDO FABIO (PRAESE 1945)

A gioco fermo, andava a contatto fronte contro fronte con un avversario, colpendosi i due reciprocamente fronte contro fronte e spingendosi, senza conseguenze lesive

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

A gioco fermo, spingeva un avversario sulla schiena con entrambi le mani, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive(infrazione rilevata da parte di un AA).

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

Dopo aver subito un fallo, da terra, scalciava l'avversario alle gambe senza conseguenze lesive.

MERIALDO FEDERICO (SESTRESE BOR. 1919)

A gioco fermo, andava a contatto fronte contro fronte con un avversario, colpendosi i due reciprocamente fronte contro fronte e spingendosi, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PEIROTTI MICHELE (SAN CIPRIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

CARRO GAINZA MATEO G. (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)

FILENI FRANCESCO (PRAESE 1945)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

DALLAGLIO MATTEO (CAPERANESE 2015)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BEVEGNI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

RUSSO LUCA (SAN CIPRIANO)

NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PIROLI NELSON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SIMIGLIANI CARPIO LUIS CARLOS (FINALE)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

ALLOCCA FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

FAVARA DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

RAMOS SEGARRA ROBERTO L. (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SARACCO JACOPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ROSSINI MARCO (PRA F.C.)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BALBI LUCA (CAMPESE F.B.C.)

PEDACI LUIGI (CANALETTO SEPOR)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

MACAGNO MANUELE (LEGINO 1910)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)

VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

APRILE MATTEO (PRAESE 1945)

MANGINI LORENZO (PSM RAPALLO)

ORVIETO ENNIS (PSM RAPALLO)

OUCIF SOFIANE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BASCIANO MATTEO (SAN DESIDERIO)

PETRICCIOLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BONACORSI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

LERTOLA SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

LINGUA ALESSANDRO (LEGINO 1910)

BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MATZEDDA ALESSIO (PRAESE 1945)

CHIARABINI MIRKO (SESTRESE BOR. 1919)

TECCHIATI FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

BALBI MATTIA (VALLESCRIVIA 2018)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VALLESCRIVIA 2018)

ZAMPELLA PASQUALE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLORO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

CAFAROTTI ANDREA (FINALE)

PIEDEPALUMBO SALVATORE (FINALE)

MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)

D ALESSANDRO FRANCESCO A. (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CHINCHIO MARCO (SAN DESIDERIO)

SGHAIRI OMAR (SAN DESIDERIO)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)