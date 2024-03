Calcio, Carcarese. Super punizione per Brignone a Finale: "Non abbiamo mai smesso di credere ai playoff" (VIDEO)

“È stata una partita difficile perché loro sono passati subito in vantaggio, ma nella ripresa abbiamo reagito subito e, grazie a due episodi, siamo riusciti a portarci in vantaggio e a mantenerlo. Il mio gol? Lo dedico a noi, che tutte le settimane al campo ci impegniamo per cercare di accedere ai playoff Nonostante un avvio difficile, non ho mai smesso di credere che possiamo farcela a raggiungere l’obiettivo. Nel girone di ritorno ci siamo ripresi subito e fortunatamente stiamo andando nella direzione giusta, se continuiamo così non avremo rimpianti. Domenica con il Celle Varazze cercheremo di dare il massimo”