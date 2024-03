Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le sanzioni nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/ 3/2024





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/ 3/2024 CORNIGLIANO CALCIO - SAN QUIRICO BURLANDO 1959

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara non è stata disputatala gara per impraticabilità del tdg

P.Q.M. Dispone:

• La ripetizione della gara a data da destinarsi

gara del 10/ 3/2024

IRON FOX AMEGLIESE - VEZZANO 2005

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara non è stata disputatala gara per impraticabilità del tdg dopo aver effettuato i dovuti sopralluoghi e aver atteso le 45' dall'orario di inizio

P.Q.M. Dispone:

• La ripetizione della gara a data da destinarsi

GARE DEL 6/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GATTO MICHAEL (MASONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MACCIO ENRICO (MASONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TOBIA MATTEO (MULTEDO LEVANTE 1930)

AMMONIZIONE (III INFR)

BISIO ANDREA (MULTEDO LEVANTE 1930)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

AMMONIZIONE (II INFR)

RAMPINI OMAR (MASONE)

GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO LEVANTE 1930)

VIGNON LORENZO (MULTEDO LEVANTE 1930)

GARE DEL 9/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 4/2024

ROSSI LUCIANO (OLD BOYS RENSEN)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2024

DAMONTE MOIZO STEFANO (OLD BOYS RENSEN)

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVERI DANIELE (LETIMBRO 1945)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

A gioco fermo, alla ripresa del gioco da rimessa laterale rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per il tenore dell'espressione usata)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

RINALDI FABIO (OLD BOYS RENSEN)

TURCANU ION (PANCHINA)

BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GHIGGERI ALBERTO (PANCHINA)

Dopo il triplice fischio, iniziava a insultare, spintore nonché colpire con calci e pugni gli avversari provocando una rissa generale fra i componenti delle due squadre.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

Al termine della gara, reagisce alle condotte aggressive di un giocatore della squadra avversaria tenendo a sua volta una condotta aggressiva e provocando una rissa generale fra i componenti delle due squadre (sanzione aggravata per il ruolo ricoperto - capitano).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

GASCO FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

GHIGGERI ALBERTO (PANCHINA)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

BOUSSAKIOUD ABDELJALIL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SESTA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

PUGGIONI ANDREA (BORGO INCROCIATI)

MARELLA NICOLO (BORGORATTI)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

VELASTEGUI LASCANO S. (CELLA 1956)

MUSIARI NICOLO (CORNIGLIANESE 1919)

NUTI RICCARDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DEMARTINI GABRIELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CAFFERATA SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BERTULESSI ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

HAMATI ARTUR (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARZON DANIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

GIACOPELLO DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ROSSI GIANLUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MANCA FLAVIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

MAGNANI DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)





AMMONIZIONE (III INFR)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CONRIERI LUCA (ARGENTINA ARMA)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

LAGOMARSINO STEFANO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SANGUINETI ANDREA (F.C.LAVAGNA 2.0)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

FRANCHINI BRYAN (OLD BOYS RENSEN)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

CAMPAGNA ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

VALIETTI ALBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ZIGNEGO EMO (LETIMBRO 1945)

PINNA MATTEO (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

VALENZA FRANCESCO (ATLETICO QUARTO)

COSTA CESARE (BARGAGLI SAN SIRO)

LEONARDI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

SAVAIA MATTEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

NAPELLO RICCARDO (CORNIGLIANESE 1919)

COLDANI GABRIELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

VINCI SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

DI FRANCO CRISTIAN (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GARE DEL 10/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2024

CAMPANELLA CLAUDIO (APPARIZIONE FC)

MASSAGGIATORI AMMONIZIONE (I INFR)

CINI ELIO (CEPARANA CALCIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OGGIANO ALESSANDRO (RIESE)

BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

Al 24 st, a gioco fermo, si spintonava con un avversario e lo colpiva con alcuni pugni alla faccia provocando conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GIACOPETTI MATTIA (LIDO SQUARE F.B.C.)

Al 24 st, a gioco fermo, si spintonava con un avversario e lo colpiva con alcuni pugni allo stomaco senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

MINARDI IACOPO (MASONE)

GARIBALDI DAVIDE (RIESE)

RUSSO STEFANO (RIESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

CASTRUCCIO MATTEO (ARCOLA GARIBALDINA)

ETNA PIETRO (ARCOLA GARIBALDINA)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

FAZIO MICHELE (GOLFO DIANESE 1923)

GALLETI WILLIAM (MASONE)

MACCIO LORENZO (MASONE)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

MISERENDINO DANIELE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)

MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)

EL HAJEB ABDEL KARIM (CALVARESE 1923)

CASTI ROBERTO (COLLI ORTONOVO)

FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

CANNAVACCIUOLO ALESSIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

GRIFO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

BELLOMIA FRANCESCO (PLODIO 1997)

NTENSIBE ABDENNOUR (PLODIO 1997)

PELLEGRINO DONATO (RIESE)

RUSSO STEFANO (RIESE)

ESPOSITO CLAUDIO (VADESE CALCIO 2018)

FERRADA DIMITRI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

POLLIO TIZIANO (AREA CALCIO ANDORA)

DROVANDI JACOPO (CEPARANA CALCIO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

ODDERA ALBERTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

VALLONE FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

PRAINO ERRI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BRAGAZZI FILIPPO (CASTELNOVESE)

SIMONINI GIANMARCO (CEPARANA CALCIO)

MUZZI MATTEO (MARASSI 1965)

TORRA GENTIAN (MILLESIMO CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

MURATORE SAMUELE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

PUCCI JACOPO (RICCO LE RONDINI)

RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CORRADO SAMUELE (SANTERENZINA)

LIBERTI ANDREA (SORI)

RANNE AUGUSTO (SPERANZA 1912 F.C.)

TONA RUBEN (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

AUGIMERI MATTEO (APPARIZIONE FC)

VELAJ LOREN (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CARTA FILIPPO (BOLANESE)

ZHOLLANJI AJKED (CASARZA LIGURE)

CRAFA SAMUEL (CEPARANA CALCIO)

PONDACO STEFANO (CITTA DI SAVONA)

ANGELOTTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DIANTI LUCA (LIDO SQUARE F.B.C.)

PAPARCONE ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

POLETTI ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

ICARDO GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)

RAPA MANUEL (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GREMO LEONARDO (RIESE)

MARTINO GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOGGIANI MATTEO (APPARIZIONE FC)

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

ARATA LORENZO (CALVARESE 1923)

LAMSADEQ ABDELILAH (CEPARANA CALCIO)

BOCCINO DENNIS (RICCO LE RONDINI)

MUSANTE FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)