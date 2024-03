Giudice Sportivo, Promozione: tutte le sanzioni nei gironi A e B

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 10/ 3/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00

CERIALE PROGETTO CALCIO

Per il comportamento di alcuni sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano alla terna e in particolare al ddg espressioni ingiuriose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2024

LAI FABIO (INTERCOMUNALE BEVERINO) (sanzione attenuata per la tenuità della condotta tenuta).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 4/2024

ZAPPIA MIMMO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIORILE MARCO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PUNZO MARCO (SAN CIPRIANO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ADAMI SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

TORRE ROBERTO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

PANDISCIA ANTONIO (SAN CIPRIANO)

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DELFINO GIANCARLO (FINALE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CONTE NICOLAS (CADIMARE CALCIO)

Al 45+5' a gioco fermo, spinge con le due mani un giocatore avversario facendolo cadere a terra, senza provocare conseguenze lesive.

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

Al 45'+5' St, a gioco fermo, spintonava un avversario senza provocare conseguenze lesive.

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

A gioco fermo, colpisce con una manta un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.

MATERA NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)

Al 45' pt, dopo aver subito un fallo, colpiva con un calco un avversario senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

SALMASO ANDREA (SAMPIERDARENESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

TAZZER MARCO (PSM RAPALLO)

MURIALDO GEORDIE (QUILIANO&VALLEGGIA)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

TOSCANO FLAVIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAZZINI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

PEDACI LUIGI (CANALETTO SEPOR)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MONDINO DOMINIK (FINALE)

LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

BROSO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RISSO AGUSTIN ALEJO (NEW BRAGNO CALCIO)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

BASCIANO MATTEO (SAN DESIDERIO)

CRISTIANI OMAR (TARROS SARZANESE SRL)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

AMUD NAIN EZEQUIEL (NEW BRAGNO CALCIO)

PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ARENA LUIGI (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

SARACCO JACOPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

META ARVI (QUILIANO&VALLEGGIA)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

RENDA LEONARDO (FINALE)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (III INFR)

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

MAMONE MICHELE (CAMPOROSSO)

BANCALARI CRISTIANO (CAPERANESE 2015)

VATTERONI TOMMASO (CAPERANESE 2015)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

DEL SANTO MANUEL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ALBERTONI LUCA (PRAESE 1945)

D AMOIA DIEGO (PRAESE 1945)

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

RASO FABRIZIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)

CIMIERI ANURA (SAN DESIDERIO)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIRIBALDI LUCA (CARCARESE)

FERRETTI INCERTI EDOARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ZEGGIO NICCOLO (FINALE)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

MUSCIATTI SANTINO (PONTELUNGO 1949)

ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARNEMOLLA MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

POZZI FEDERICO (LEVANTO CALCIO)

PELLEGRI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)

SCARRONE NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GALLUCCIO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

MASTROGIOVANNI ANDREA (SAMPIERDARENESE)

VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

VIERCI GIANNI REI (SAN FRANCESCO LOANO)