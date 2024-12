Genova Calcio. Lepera torna in biancorosso, sabato l'ufficialità del nuovo tecnico

Due novità importanti nel giro di nemmeno 48 ore stanno per coinvolgere in maniera diretta la Genova Calcio: Franco Lepera è tornato a indossare la maglia biancorossa, in attesa del nome del nuovo tecnico. Il summit decisivo è previsto in giornata, con l'ufficialità attesa nelle prossime nella mattinata di sabato

"L’𝐀𝐒𝐃 𝐆𝐄𝐍𝐎𝐕𝐀 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎 ufficializza il ritorno in biancorosso dell'attaccante argentino, classe '97, 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗜𝗢 𝗟𝗘𝗣𝗘𝗥𝗔 𝗣𝗘𝗧𝗥𝗔𝗖𝗖𝗔



Cresciuto calcisticamente nel River Plate, Franco Lepera è arrivato in Italia nel 2018 per vestire la maglia della Genova Calcio. In questi anni le esperienze al Marassi, poi ancora Genova Calcio, Campomorone, Sammargheritese e in questa stagione Athletic Club Albaro dove ha messo a segno 8 reti da settembre.



Lepera va a completare il reparto d'attacco aggiungendosi a Fernandes e Gabionetta.



La società Genova Calcio ringrazia l'Athletic Club e il suo presidente Imperato per la buona riuscita della trattativa.



A Franco un grande "in bocca al lupo", con l'augurio di raggiungere insieme obiettivi importanti e togliersi le migliori soddisfazioni per il futuro".