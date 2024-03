Finale Ligure. Il torneo di baseball under 12 intitolato a Claudio Casanova

È intitolato alla memoria di Claudio Casanova, indimenticato uomo di sport, imprenditore e assessore finalese il Torneo di baseball per i ragazzi e ragazze delle squadre Under 12 “Città di Finale Ligure Memorial Claudio Casanova” di Sabato 16 e domenica 17 marzo al Campo Viola di Finale Ligure.

Torna così in Liguria il grande baseball giovanile che vedrà contrapposte, dalle 13 di sabato fino alle 17.00 e dalle 9,30 alle 16 di domenica (con un intermezzo alle 11.00 per il minibaseball per i più piccoli, Under 9) le squadre dei Cubs (Liguria) e Reggio Baseball di Reggio Emilia e il Gruppo Oltretorrente di Parma (Emilia Romagna).

Il Torneo Città di Finale Ligure – Memorial Claudio Casanova è organizzato da Aquila Baseball e Softball di Finale Ligure e dalle Albisole Cubs Baseball Club con il patrocinio della FIBS Liguria e riservato alle squadre giovanili Under 12.

Le due squadre dell’Emilia Romagna, sono tra le eccellenze italiane a livello giovanile e le cui prime squadre militano nel massimo campionato di Serie A.