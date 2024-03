La nota biancoblu:

"Con estremo rammarico rendiamo noto, nostro malgrado che per motivi legati alla sicurezza, per la gara di campionato Città di Savona-Spotornese la capienza dello Stadio Comunale Picasso di Quiliano sarà di 200 posti.

Dispiaciuti per non poter soddisfare a pieno le richieste ricevute, ricordiamo che il match sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro canale You Tube o attraverso la nostra Pagina Facebook".