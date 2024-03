Calcio. Vadese - Rossiglionese, la web cronaca dal Chittolina

VADESE - ROSSIGLIONESE 1-0 (33' Piu)

45' Cambio forzato per la Vadese, entra Marchi al posto dell'infortunato D'Anna

44' Vicino al pareggio la squadra ospite! Pastorino sul secondo palo colpisce al volo ma non trova la porta per poco

41' Esposito lancia Tona sulla fascia, cross ribattuto in angolo

33' PIU! VANTAGGIO VADESE 1-0, Bellissimo lancio di Salis, Piu ha il tempo per mettere giù e calciare sotto la traversa

30' si fa vedere anche la Rossiglionese, dopo un rimpallo vinto, Cartosio calcia da fuori area con il destro, il pallone arriva debole tra le braccia di Mitu

28' numero di Piu, tunnel ai danni di Levratto che lo strattona, per il direttore di gara non c'è nulla

26' buona trama della squadra di casa, ma il tiro-cross di Tona termina sull'esterno della rete

20' Vadese che prova a fare la partita, ma al momento non riesce a varcare la difesa bianco-nera

17' partita dalle tante interruzioni per via di ripetuti falli nella zona del centrocampo

7' ancora pericolosa la Vadese, dal rilancio di Mitu, Piu scarica per Ninivaggi che allarga per Tona, quest'ultimo si fa ribattere la conclusione in angolo

3' prima occasione per i granata-azzurro, Tona colpisce di testa, blocca Folli

1' si comincia!

Primo tempo

Vadese: Mitu, Pulina, D'Anna, Xhuri, Garbini, Esposito, Tona, Salis, Ninivaggi, Giannone, Piu

A disposizione: Cavalleri, Berardinucci, Marchi, Sarpa, Fiori, Vassallo, Vallone, Raffa, Martino

All. Monte

Rossiglionese: Folli, Pastorino N., Tosonotti, Pastorino A., Bahiti, Leveratto, Cartosio, Oliveri, Nnanna, Chillè, Di Cristo

A disposizione: Branda, Parodi, Maccio, Rubini, Ferrando, De Gregorio

All. Nervi

Arbitro: Giacomo Albanese (Savona)