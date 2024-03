Fondazione De Mari, attivo il bando Welfare di Comunità

Il bando Welfare di Comunità si contraddistingue per essere una delle iniziative più rilevanti in ambito sociale della Fondazione De Mari per il territorio della provincia di Savona.

Nato nel 2021, in piena emergenza Covid-19, negli ultimi tre anni ha sostenuto oltre 60 progetti aventi obiettivi concreti per il contrasto alle povertà e alle diverse tipologie di fragilità, ma anche per il sostegno alle famiglie e alla conciliazione vita-lavoro. I progetti selezionati in questo bando, infatti, si affermano come delle vere e proprie antenne sulle fragilità sociali del nostro territorio, proponendo azioni concrete che partano prima di tutto dall’analisi dei reali bisogni della comunità.

Sollecitando la cooperazione e le reti tra enti locali e organizzazioni del terzo settore, la Fondazione promuove l’attuazione di azioni condivise che migliorino la filiera dei servizi di prossimità e si concentrino sulla promozione del benessere sociale.

“Il punto di partenza di tutti i progetti che sosteniamo attraverso questo bando deve essere l’emersione dei bisogni reali della comunità – precisa Anna Cossetta, direttore della Fondazione De Mari – È per noi fondamentale partire dall’ascolto diretto dei soggetti coinvolti e analizzando le sempre nuove fragilità in modo profondo, costruendo in modo veramente partecipato soluzioni condivise ed efficaci”. Nel 2023, sono stati sostenuti 21 progetti alcuni dei quali particolarmente innovativi anche da un punto di vista metodologico. Ne è esempio concreto il progetto C.A.S.A, promosso dall’Avis Comunale delle Albisole, in partnership con Avissole APS, Comune di Albissola Marina, Croce d’Oro di Albissola Marina e Parrocchia N.S. della Concordia: a partire da una attenta analisi dei bisogni della comunità albisolese, condotta attraverso il metodo del design thinking, è stato in grado di realizzazione di uno spazio polifunzionale per gli anziani e le fasce più deboli all’interno della sede di Via Repetto di Albissola Marina.

Anche a Finale Ligure si è partiti da una analisi sociologica: con il progetto Link – Centro Culturale Diffuso l’APS A Cielo Aperto, in partenariato con associazioni del territorio e con il supporto del Comune di Finale Ligure e del Tavolo del Volontariato, nonché delle scuole della città (l’Issel, l’Ipsia, il Migliorini e il Comprensivo di Finale) ha creato un progetto rivolto ai giovani tra i 13 e i 18 anni a rischio di marginalità sociale, che prevede attività di breakdance e hip-hop, danza verticale, laboratorio writers, tecniche per videomakers, laboratori di lingue straniere, ecc. Ognuno può scegliere l’attività che preferisce e trovare così un modo nuovo, divertente e sicuro, per stare insieme con i coetanei,

“Con i Bando Welfare di Comunità – conclude il presidente Luciano Pasquale – intendiamo avviare il cambiamento, ma anche tracciarlo e monitorarlo. Si possono testare delle soluzioni ai problemi e se funzionano, possono così diventare delle prassi per il territorio. L’obiettivo è quello di migliorare la nostra qualità della vita, vivendo in una comunità più consapevole, più aperta e più competente”.

Per partecipare al bando, è sufficiente collegarsi al sito https://www.fondazionedemari.it/welfare-di-comunita-24/ e accedere alla piattaforma ROL (Richieste On Line). Qui possibile scaricare anche il testo integrale del bando per verificare i criteri di ammissibilità. La scadenza per partecipare al bando Welfare di Comunità 2024 è venerdì 19 aprile. L’elenco dei bandi di Fondazione De Mari è consultabile al link www.fondazionedemari.it/bandi-2024.

