Calcio. La vittoria della Spotornese riapre la corsa playoff, il Città di Savona deve cambiare marcia

La regola dei cinque punti avrà un peso fondamentale nell'economia delle ultime quattro giornate di campionato nel girone B di Prima Categoria.

I quattro punti di distacco tra il Multedo Levante e la Vadese rappresentano il gap massimo per la disputa dei playoff, con la variabile del recupero tra il Città di Savona e lo Speranza.

Un match da non fallire per gli Striscioni, insieme alla quasi totalità delle ultime sfide in calendario dopo il passo falso interno di ieri pomeriggio contro la Spotornese.

Il rigore di Fabbretti nel finale di partita ha infatti permesso alla Vadese di issarsi al terzo posto, in attesa del derby cittadino tra i biancoblu e i rossoverdi di Girgenti .

Tanti fattori che inevitabilmente andranno a incidere nella dinamica degli ultimi 360 minuti di gioco per i ragazzi di Biffi, tenuto anche conto di un calendario da prendere con le molle. Domenica ci sarà l'Olimpic, poi, dopo il recupero le trasferte con Albissole e Vadese, inframezzate dal derby con la Letimbro. Molto dipenderà anche dal passo che terrà il Multedo, ma nessun esito è a priori da escludere.

CITTA' DI SAVONA - SPOTORNESE 0-1

Marcatore: 87’ Fabbretti (Rig.).

Città di Savona: Bova, Beani (83’ Ndiaye), Incorvaia, Fancellu, Apicella, Pondaco (80’ Barone), Romano (55’ Panucci), Rizzo, Rapetti, Ferrara Lu. (55’ Calcagno), Cherkez.

A disposizione: Siri, Brazzino, Covelli, Matarozzo, Palombo.

Allenatore: Biffi.

Spotornese: Filippi, Zhuzhi, Barranca, Otto nello L., Cosentino A., Suetta, Colombino (74’ Orcino), Magnani (30’ Chessa), Ferrotti, Briano, Fabbretti.

A disposizione: Ottonello, Peuto, Basso, Penna, Cossu, Intili, Mordeglia.

Allenatore: Ferraro.

Arbitro: De Longis di Chiavari