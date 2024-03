Calcio, Imperia. Seconda promozione consecutiva in vista per Scarrone e Costantini (VIDEO)

Saranno tre le settimane di sosta per il campionato di Eccellenza, che tra il Torneo delle Regioni e la Pasqua, tornerà in campo domenica 7 Aprile, per il rush finale che vedrà l'Imperia capolista disporre subito del match point senza guardare cosa faranno gli altri: se a Santa Margherita i ragazzi di Buttu avranno la meglio della Sammargheritese, potranno festeggiare il ritorno in Serie D.

Subito dopo il fischio finale del successo sulla Genova Calcio, per la prima volta si sono sentite avvisaglie di festeggiamenti arrivare dallo spogliatoio nerazzurro del "Marco Polo" di Andora, un modo per scaricare la tensione del momento, di un traguardo sempre più vicino, tensione che però non si vede minimamente in campo perché la gara contro i genovesi è stata pressoché perfetta.

Tommaso Scarrone potrebbe essere l'unico giocatore presente in tutte le rose vincenti di Pietro Buttu in Eccellenza: dopo Finale e Albenga, sta per maturare anche il successo con la casacca nerazzurra. "Staccare la spina ma non troppo nel corso della sosta" è il pensiero del fedelissimo del tecnico nerazzurro, con cui ha ormai consolidato un ottimo rapporto anche a livello umano.

Nicholas Costantini si gode il momento ma sa bene che non è ancora finita, manca la volata finale. C'è stato anche il suo zampino nel tris rifilato alla Genova Calcio, "nel tiro peggiore di quelli di giornata. Ma ancor più importante del gol personale, è la gioia di squadra".