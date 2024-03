È primavera: gioielleria Gocce Oro a Vado per regali di Pasqua dal design unico e fedi nuziali per la vita

È arrivata la primavera e con lei una stagione di occasioni gioiose da festeggiare con grande partecipazione: Gocce Oro a Vado Ligure è la gioielleria ideale per affiancarti nella ricerca di un indimenticabile dono prezioso per Pasqua o nella scelta delle fedi per il tuo matrimonio.

Ormai manca poco a Pasqua ed è forte il desiderio di fare una sorpresa ai nostri affetti più cari, con regali originali capaci di meravigliare chi li riceverà.

Artigianalità, ricercatezza, gusto per il bello e dettagli di lusso: la gioielleria Gocce Oro propone creazioni uniche dal design originale prodotte nel distretto orafo più famoso al mondo, quello di Valenza. Situata in una dimora storica a Vado Ligure, è un punto d’incontro per persone che amano il “Made in Italy”.

Graziano e Giulia, i titolari della gioielleria vadese, oltre a curare il rapporto con i clienti e la vendita, si occupano del design degli splendidi gioielli artigianali Made in Italy. “Quest’anno, per la creazione della nostra nuova collezione di gioielli in oro o argento, ci siamo ispirati alla primavera, stagione in cui ci esplodono le fioriture più belle che ci regalano moltissime sfumature, luci e colori, e abbiamo puntato quindi sulle pietre preziose, tra cui diamanti, zaffiri e diamanti neri, e semipreziose, tra cui ametiste, acque marine, topazi e molte altre di varie grandezze e forme. Parallelamente, per il cliente è possibile scegliere le gemme e decidere autonomamente il design della creazione unica che si desidera regalare o, perché no, regalarsi per Pasqua”.

Anelli, orecchini, ciondoli, bracciali: opere di altissima esclusività disegnate da Graziano e sua moglie Giulia. “Sono orafo dal 1996 – racconta Graziano -. Io e mia moglie disegniamo i gioielli, scegliamo le pietre e ne definiamo tutti i dettagli. Successivamente portiamo i nostri progetti dai nostri orafi a Valenza che li realizzano fedelmente, creando oggetti preziosi unici, con altissimi standard qualitativi”.

Andiamo incontro anche alla “stagione” dei matrimoni. Infatti, in questo periodo, le fedi per gli sposi sono tra i gioielli più ricercati e venduti. “Nel nostro show room proponiamo una vastissima gamma di fedi nuziali – spiega Graziano -. Fedi martellate, con diverse tipologie di lavorazione, con stampante in 3D, con la prototipazione dell’oggetto. Possiamo realizzarle anche completamente a mano, per la massima personalizzazione e unicità. Padroneggiamo tutte le lavorazioni possibili creando gioielli davvero esclusivi”.

“Le fedi nuziali sono anelli che rappresentano un legame evidentemente molto forte – aggiunge Giulia -, per questo è importante che siano lavorate bene e riflettano realmente la luce di un sentimento meraviglioso”.

La gioielleria Gocce Oro, oltre allo show room, dispone anche del laboratorio in sede e di una sala dedicata al cliente. “Ci teniamo molto a dare la giusta privacy al cliente che decide di acquistare i gioielli da noi; infatti, abbiamo deciso di creare uno spazio apposito, dove ci si possa prendere tutto il tempo di ammirare, valutare e scegliere”.

Grande scelta, quindi, da Gocce Oro: per una meravigliosa sorpresa di Pasqua a chi vi sta più a cuore, per gli anelli più importanti della vita, le fedi nuziali e tanto altro.

Gocce Oro si trova in una splendida dimora storica a Vado Ligure, in via Garibaldi 19/21.

Telefono 019 881190