Torneo delle Regioni. Quattro "savonesi" nel team femminile, le convocate del CT Maggi

In merito alla partecipazione della Rappresentativa “Femminile” del Comitato Regionale Liguria che prenderà parte al “60° Torneo delle Regioni”, organizzato dal Comitato Regionale Liguria e che avrà luogo nel periodo compreso tra il 23 ed il 29 marzo 2024, sono convocate per il giorno venerdì 22 marzo 2024 alle ore 16.30, presso l’Hotel “Tower Genova Airport” sito in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, 16154 Genova (Aeroporto), le sotto elencate calciatrici:

Albenga Unione Sportiva

Salliu Erida – Taramasso Giada – Vignola Olga

Angelo Baiardo

Pescarolo Elisabetta

Busalla Calcio

Araldo Irene – Grasso Irene – Piccioli Carlotta – Simeoni Ilaria

Football Genova Calcio

Barzacchi Alice – Cipollone Vanessa – Medici Ilaria – Minutoli Vittoria – Mourino Santas Micol – Rossato Francesca – Turchi Alice

Spezia Calcio Femminile

Del Freo Nicole – Duce Lisa – Passalacqua Matilde

Vado

Parrinello Ambra

Vallecrosia Academy ASD

Lercari Gaia

Responsabile Regionale Calcio Femminile:Storti Debora

Allenatore:Maggi Ugo Adolfo

Vice allenatore: Condidorio Giuseppina

Massaggiatrice:Toselli Marina