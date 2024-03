RCA auto: copertura e costi della polizza obbligatoria

L'RCA auto è la polizza assicurativa obbligatoria per tutte le vetture che circolano su strada. La copertura interviene in caso di sinistro, risarcendo tutti i danni provocati dal guidatore dell’auto a terzi fino a un importo massimo riportato nel contratto.

L’importo massimo, o massimale, ha un valore minimo stabilito dalla legge: dal 2022 è di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Le compagnie possono anche applicare un massimale superiore o può essere lo stesso contraente della polizza a richiedere un importo più alto – pagando, però, un premio RC Auto maggiore.

Polizza auto: nel 2024 si spende di più

Le tariffe RCA auto continuano ad aumentare. A febbraio l’Osservatorio elaborato da Segugio.it ha registrato un premio medio lordo di 456,9 euro, un importo più alto del 13,2% su febbraio del 2023 – un periodo quest’ultimo in cui la tariffa era già cresciuta su base annua del 17,3%. Il rialzo delle tariffe è da attribuire soprattutto all’elevata inflazione, che ha alzato il costo delle riparazioni e conseguentemente i risarcimenti pagati dalle compagnie.

I rincari maggiori sono al centro Italia

A guidare la classifica è l’Abruzzo, dove i premi sono cresciuti mediamente del 18,8% rispetto a dodici mesi prima. Percentuali rilevanti anche nel Lazio e nella Toscana, che lo scorso mese hanno segnato un incremento della tariffa media pari rispettivamente del 18,07% e 17,6%.

Per quanto riguarda i premi in valore assoluto, la Campania si conferma la Regione più cara d’Italia: gli automobilisti residenti in quest’area spendono in media 710,40 euro, il 55,5% in più rispetto al dato nazionale. Invece, il Friuli-Venezia Giulia è il territorio dove sottoscrivere una polizza RC Auto costa meno, visto che il premio medio ammonta a 313,4 euro.

Osservatorio RC: molte le polizze che includono una garanzia accessoria

Spesso la sola RCA Auto non è sufficiente per coprire tutti gli imprevisti che gli automobilisti devono affrontare. Per questo motivo, entrano in gioco le garanzie accessorie, ossia coperture facoltative che offrono un livello di protezione aggiuntivo.

In Italia piace soprattutto l’assistenza stradale, inclusa nel 44,8% dei preventivi effettuati sul portale, che prevede l’invio di un carroattrezzi sul luogo del sinistro o dell’avaria per trasportare il veicolo nell’officina più vicina. A seguire, troviamo gli infortuni conducente (24,8%), essenziale per risarcire i danni fisici riportati dal guidatore responsabile del sinistro, e la tutela legale (21,1%).

Tariffe più care anche per chi ha causato un sinistro

Una recente analisi di Segugio.it ha stimato che il fenomeno riguarda 1,1 milioni di automobilisti: in seguito ad un incidente avvenuto nel 2023, vedranno salire la propria classe di merito e di conseguenza il premio medio al momento del rinnovo nel 2024. L’aumento complessivo per tutti i guidatori interessati sarà di circa 550 milioni di euro, quasi 500 euro per ogni automobilista.

Come risparmiare sul premio RCA Auto?

Per tagliare la tariffa è necessario per gli automobilisti ricercare le offerte più vantaggiose. Per questo motivo, prima di stipulare la propria polizza, è bene confrontare i prezzi proposti dalle compagnie che operano sul mercato assicurativo italiano. A tal proposito, un aiuto arriva dai comparatori online: secondo l’Osservatorio, la comparazione ha consentito a febbraio 2024 un valore medio del risparmio – calcolato come differenza tra il premio medio RC e il miglior prezzo sul portale – di circa 421 euro.