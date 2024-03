Calcio, Speranza. Girgenti soddisfatto grazie alla vittoria per 6-0 contro il Lido Square: “Bravi i ragazzi, si meritano questo momento e questa classifica"

Mister Girgenti, allenatore dello Speranza, ha voluto complimentarsi con i suoi per la vittoria rotonda arrivata contro il Lido Square: “Primo tempo non semplice, la gara non era da sottovalutare, loro cercavano dei punti salvezza, perciò i ragazzi sono stati bravi a sbloccarla.

Nel secondo tempo abbiamo dilagato, i ragazzi si vedevano che si stavano divertendo, giocavano con la fame, la qualità e l'intensità di voler fare gol a tutti i costi”.





Che partita hanno disputato Amato e Cortese?

“Sono contento per Amato, altra grande prestazione dopo il gol di domenica scorsa, poteva farne anche di più oggi, ma a volte si accontenta.

Cortese? Io lo definisco "lo Scugnizzo", è un giocatore duttile, capace di interpretare al meglio più ruoli, deve credere di più nelle sue potenzialità ed avere sempre questo atteggiamento”.

La squadra rossoverde, dopo la vittoria contro la formazione genovese, è salita al quinto posto in classifica superando il Borgio Verezzi.