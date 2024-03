E' montata mano a mano, sorriso dopo sorriso, abbraccio dopo abbraccio, in una cornice di grande coesione la festa dell'Albissole per il salto in Promozione.

Fuochi d'artificio, birre e parrucche colorate: non è mancato davvero nulla dopo la chiusura della partita con l'Old Boys Rensen.