Torneo delle Regioni Under 19. Anche le Juniores nel segno del rinnovamento, in semifinale Piemonte VdA-Marche e Calabria-Emilia Romagna

Una categoria nel segno del rinnovamento totale. Nessuna delle quattro semifinaliste del 2023 si è confermata. In questa edizione il quadro ha cambiato completamente tinte. Tutto si è deciso negli ultimi istanti ed anche oltre.

L’Emilia centra un traguardo che le mancava dal 2018. La Calabria celebra un risultato che non festeggiava dal 2006! La Lombardia per il secondo anno di fila non supera i quarti. Il Veneto centra un obiettivo che inseguiva dal 2015, il Piemonte VdA non ci riusciva dal 2017.

RISULTATI QUARTI DI FINALE

UNDER 19

Abruzzo-Calabria 5-6 dtr (2-2)

Piemonte VdA-Sicilia 2-1

Veneto-Marche 0-1

Lombardia-Emilia Romagna 2-3

PROGRAMMA SEMIFINALI

28 Marzo

UNDER 19 (ore 15.00)

Piemonte VdA-Marche (“25 Aprile” Genova)

Calabria-Emilia Romagna (“Ligorna” di Genova)

L’Abruzzo e la Calabria sono state protagoniste entrambe di una gara strepitosa animate dalla voglia di riscrivere le proprie storie nel TDR. Il primo tempo è terminato sull’1-1. Nella ripresa i ragazzi di mister Di Camillo si sono portati avanti. Quelli di Scorrano hanno acciuffato il pari con Costanzo e poi sulle ali dell’entusiasmo si sono dimostrati chirurgici dagli undici metri.

La Sicilia è passati in vantaggio con Romano, il Piemonte VdA ha reagito subito con Birtolo e al quarto d’ora della ripresa ha piazzato il colpo vincente con Morganti

Le Marche si sono fatte bastare il gol di Postacchini al 46’ poi sono riuscite a controllare il Veneto fino al fischio finale.

L’Emilia Romagna ha centrato l’impresa grazie ad un primo tempo strepitoso marchiato a fuoco dalle fiammate del bomber di categoria Frimpong (doppietta, 4 centri al TDR) e Sansonetti. Alla Lombardia non è bastato il terzo gol nella competizione di Vairani e la firma di Cirillo che ha riaperto i giochi al 20’st.