Calcio, Vado. Tarabotto deluso dopo la rimonta subita dal Chisola: “Avremmo dovuto cercare di gestire la partita diversamente, inammissibile prendere due gol in pochi minuti”

Luca Tarabotto ha rimproverato i suoi giocatori dopo la prestazione contro il Chisola, culminata con la sconfitta interna (2-3) nel turno pre pasquale: “I gol presi? si sarebbero tranquillamente potuti evitare - ha dichiarato il ds rossoblu - queste disattenzioni si pagano a caro prezzo”.

La rete del 2-2, firmata da Rizq, ha inevitabilmente cambiato le sorti della partita: “L'atteggiamento da lì in poi non è stato più lo stesso, sarebbe servita un po' più di compattezza, e perché no...qualche bel calcio in avanti come ai vecchi tempi”.

Innegabile come Tarabotto ci tenesse a fare bene, e a portare al Chittolina un risultato che sarebbe stato fondamentale per la corsa play-off: “Purtroppo sarebbe stata una partita da non perdere, c'è da dire che giocavamo contro un ottimo Chisola, ma il rammarico lo abbiamo per le occasioni sciupate”.

Il Vado ha sciupato una grande opportunità, infatti, sul 2-1 siglato da Valagussa si trovava virtualmente a -3 dal Chisola stesso e al terzo posto in classifica.