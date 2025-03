Pallanuoto. R.N. Savona, bilancio positivo per Gervasio dopo la Coppa Italia: "Squadra tonica e determinata, ora pensiamo alla Champions"

Giuseppe Gervasio, vicepresidente e direttore sportivo della Rari Nantes Savona, traccia un bilancio positivo dopo la Final 8 di Coppa Italia disputata dai biancorossi. Alla "Scandone" di Napoli, sotto gli occhi del dirigente savonese, capitan Rizzo e compagni hanno chiuso arrendendosi solamente in finale contro la Pro Recco e migliorando così il terzo posto colto nell'edizione 2024 della coppa nazionale.

"Siamo arrivati in finale, era il nostro obiettivo", ha dichiarato Gervasio soffermandosi poi su quello che è stato il momento che avrebbe potuto cambiare il corso della finalissima: "Sul 6-4 abbiamo sbagliato un po' troppo, ci siamo forse fatti prendere dall'emozione e in quel momento decisivo potevamo riaprire la partita: abbiamo sbagliato e con Recco se sbagli poi paghi".

L'assenza di Damonte ha complicato ulteriormente la sfida per la squadra di Angelini. Il numero 3 savonese è in dubbio anche per il prossimo impegno in Champions League: "Non sono assolutamente ottimista considerando il male che ha e il gonfiore, mi auguro che la risonanza mi smentisca".

Nonostante la sfortuna, alla vigilia del big match con il Barceloneta il vicepresidente biancorosso rimane fiducioso sulle capacità del gruppo: "Storicamente un briciolo di fortuna non ci gira mai al momento giusto, ma sono convinto che la squadra, che ho trovato tonica e determinata, offrirà una grande prestazione: incrociamo le dita per mercoledì".