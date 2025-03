Calcio. La Veloce vince a Noli e vola in testa alla classifica. Ghione: "Stiamo facendo qualcosa di importante, ma non c'è margine d'errore"

La Veloce si impone 1-0 sul campo della Nolese in un match tiratissimo e sale a +3 in vetta al girone B di Seconda Categoria. Una vittoria pesante per i granata, anche se il tecnico Massimiliano Ghione, a fine gara, riconosce l’equilibrio della sfida: "Secondo me poteva finire tranquillamente in pareggio e probabilmente il risultato sarebbe stato anche giusto”.

Non sono mancate le contestazioni, soprattutto dopo il gol su rigore che ha deciso la partita. Animi accesi tra pubblico, panchina della Nolese e giocatori della Veloce, con momenti di tensione: dalla tribuna sono stati lanciati oggetti verso i giocatori ospiti e lo stesso mister Ghione ha subito un colpo alla testa. Il tecnico ha commentato l’accaduto senza alimentare ulteriori polemiche: “Stendo un velo pietoso, un clima da guerriglia non c’entra nulla col calcio”.

Sulle decisioni arbitrali, Ghione mantiene la sua linea di condotta: “Non entro nel merito, non m’avete mai sentito una volta dire qualcosa, anche all’andata quando abbiamo finito in otto e abbiamo preso un gol in fuorigioco di tre metri…”.

Il campionato entra ora in una fase cruciale, e Ghione lo sa bene: “Noi stiamo facendo qualcosa di importante, ma se vuoi vincere un campionato margine di errore non ne hai mai, neanche quando sei 10 punti avanti. E non è una frase fatta, perché poi basta pochissimo perché le altre accorcino”.