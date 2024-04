Ancelotti pareggia contro Guardiola ma vince lo spettacolo in campo con un 3-3 quotato a 50

Dici Champions e appare la scritta spettacolo, perché non solo Real e City si sono presi la scena con una delle gare più spettacolari di sempre, ma con il pareggio di Arsenal – Bayern Monaco anche le statistiche della media gol a partita hanno fatto un passo avanti.



I 10 gol realizzati nelle prime due gare dei Quarti di Champions hanno fatto balzare la media per match a 3 reti nette, una ogni 30 minuti nelle prime 342 gare. Scopriamo le quote pre – gara prima di raccontare questi due splendidi match.

Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City: quali erano le quote pre-match?

La novità era che l’Arsenal partiva come favorito nelle quote Champions League 2024 del palinsesto di Betfair con il simbolo 1 quotato a 1.65, mentre la vittoria del Bayern in trasferta era quotata a 4.75 proprio per le statistiche positive dei Gunners, che non pareggiavano all’Emirates Stadium dal 24 settembre 2023 contro il Tottenham e potevano vantare uno score di 13 vittorie e soltanto 2 sconfitte negli ultimi 15 match.



I bookmakers avevano previsto anche la valanga di gol quotando l’over 2.5 a 1.74, favorito rispetto all’under 2.5 quotato a 2.05.



Più equilibrata la gara Real Madrid – Manchester City, con il simbolo 1 quotato a 2.7, il pareggio a quota 3.4 e la vittoria in trasferta dei campioni in carica quotata leggermente favorita a 2.5. Anche in questo caso i bookmakers favorivano il simbolo over 2.5 quotato a 1.74 rispetto all’under 2.5 quotato più alto a 2.05.

Real Madrid – Manchester City a trazione over 5.5 quotato a 11

Passano soltanto 2 minuti e Bernardo Silva (Primo Marcatore quotato a 17) sfrutta un’indecisione della retroguardia dei Merengues per portare in vantaggio il City, ma al Bernabeu si sa che i madrileni combatteranno fino alla morte e in 12 minuti ribaltano il risultato terminando il primo tempo 2 – 1 a loro favore: over 2.5 primo tempo quotato a 6.5.



Nel secondo tempo Foden e Gvardiol ribaltano nuovamente il risultato rispettivamente al 66° e al 71° e il Real Madrid inizia a spingere fino al 79°, quando Valverde (marcatore nei 90 minuti quotato a 4.5) tira fuori il coniglio dal cilindro con un gol spettacolare: risultato finale 3 – 3 quotato a 50.



Tra gli altri simboli relativi al risultato finale di questo match abbiamo Multigol 6 quotato a 15, Multigol 5 – 6 quotato a 6.5 e pareggio finale quotato a 3.4, oltre alla X + Over 2.5 quotata a 10 e over 5.5 quotato a 11.

Arsenal – Bayern 2-2 quotato a 12

Le sorprese non finiscono qui e nelle scommesse sportive dei Quarti di Finale Champions 2024 su Betfair c’è spazio anche per il 2 – 2 di Arsenal – Bayern Monaco (risultato finale quotato a 12) in quello che è stato un altro match imprevedibile e denso di spettacolo.



Le quote della X sono salite da 3.75 a 4 nelle ultime ore prima della gara, i bookmakers c’avevano visto bene favorendo l’over 2.5 quotato a 1.74, mentre l’over 3.5 era quotato a 3.

Le quote del ritorno dei Quarti di Champions

I bookmakers presentano le quote di Bayern – Arsenal quasi in perfetto equilibrio, con l’1 quotato a 2.5 e il simbolo 2 quotato a 2.6. Diverso il ritorno tra City e Real con il simbolo 1 dei campioni in carica favorito e quotato a 1.65 ma attenzione: il Real Madrid combatterà "hasta la muerte" per un altro match imprevedibile.