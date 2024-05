Calcio, Finale. Stasera nuovo summit, testa a testa Renda - Monte

L'iter delle riunioni al "Felice Borel" prosegue e con esso anche la marcia di avvicinamento per la scelta del nuovo allenatore.

Stasera ci sarà un ulteriore incontro per la dirigenza giallorossa, per provare a dirimere non solo chi preferire tra Fabrizio Monte e Maurizio Renda per la guida della Prima Squadra (l'opzione Girgenti è subito decaduta per problematiche logistiche del tecnico dello Speranza), ma in prima battuta per tracciare i programmi relativi alla prossima stagione sportiva.

Da lì si proseguirà a cascata e si comprenderà anche la posizione del direttore sportivo Roberto Belvedere, al momento in stand by.