Calcio, Eccellenza. Podio intatto per la valorizzazione giovani, ma balza in avanti la Cairese

Rispetto all'ultimo aggiornamento non ci sono novità sostanziali nelle prime tre posizioni della classifica valorizzazioni giovani del massimo campionato regionale ligure.

Guida sempre il Campomorone Sant'Olcese, con Arenzano e Angelo Baiardo a completare il trittico. Bel balzo in avanti però della Cairese, che si proietta al quarto posto

La graduatoria.

CAMPOMORONE SANT OLCESE 172,80 (144,00 28,80)

ARENZANO FOOTBALL CLUB 97,20 (81,00 16,20)

ANGELO BAIARDO 69,60 (58,00 11,60)

CAIRESE 36,00 (30,00 6,00)

TAGGIA 36,00 (30,00 6,00)

SAMMARGHERITESE 25,20 (21,00 4,20)

BUSALLA CALCIO 24,00 (24,00 0,00)

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. 24,00 (24,00 0,00)

SERRA RICCO 18,00 (15,00 3,00)

ATHLETIC CLUB ALBARO 15,60 (13,00 2,60)

VOLTRESE VULTUR 8,40 (7,00 1,40)

IMPERIA CALCIO 7,20 (6,00 1,20)

FOOTBALL GENOVA CALCIO 4,80 (4,00 0,80)

RIVASAMBA H.C.A.

Non sono inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che “Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2023/2024 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato“

FORZA E CORAGGIO

A.S.D. PIETRA LIGURE