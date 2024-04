Il Calciomercato di Sky accende l'estate in Riviera, dal 17 al 21 giugno appuntamento ad Alassio, Pietra e Finale

Venerdì 12 aprile presso il Teatro della Fortuna di Fano è stato presentato il tour estivo 2024 della rinomata trasmissione Sky “Calciomercato – L’Originale”, che dal 17 al 21 giugno sarà trasmessa in diretta dal Ponente savonese, sotto l’egida e il Patrocinio della Regione Liguria.

Presente all’evento a Fano il Sindaco di Alassio, Marco Melgrati, in rappresentanza anche dei comuni di Finale Ligure e Pietra ligure.

Questo il riassunto dell’intervento sul palco del Teatro del Sindaco Marco Melgrati: “Il mare cristallino e un entroterra con panorami mozzafiato rendono Alassio, la perla del Ponente Ligure affacciata sulla Baia del Sole, insieme alle vicine Finale Ligure e Pietra Ligure – mete votate all'outdoor riconosciute a livello internazionale - le destinazioni ideali in ogni stagione dell'anno per un soggiorno all'insegna dello sport, del relax e del divertimento. Insieme alle numerose strutture sportive e ad una rete sentieristica molto sviluppata, sul territorio è infatti ricca la proposta di eventi e manifestazioni di grande interesse e di alto livello culturale ed enogastronomico. Abbracciando il motto “l’unione fa la forza”, è ottima la sinergia che si è creata tra i nostri Comuni, sotto l’egida della Regione Liguria e con la partecipazione corale di imprenditori e aziende del territorio, grazie ad un evento mediatico di così straordinaria importanza come la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”.

Musica e spettacolo – Come da tradizione, la musica sarà protagonista delle serate estive di Calciomercato - L’Originale, con Leonardo Lagorio che anche quest’anno accompagnerà le puntate con le sue melodie. Le emozioni estive e l’idea di viaggio per l’Italia saranno i temi della nuova canzone, “Un’emozione a pelle”, scritta e interpretata dalla voce di Alessandro Bonan con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio: il tour dell’Italia, il viaggio proprio come una rock band per la colonna sonora delle trattative estive.

Calciomercato e non solo – Le trattative tra società, calciatori e allenatori saranno sempre al centro del programma, grazie agli aggiornamenti continui e i contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport: sempre in prima linea Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, pronto a svelare tutti i retroscena, gli incontri e le indiscrezioni. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto svelare ogni tipo di curiosità. Sera dopo sera, saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nello studio di “Calciomercato – L’Originale, che seguirà da vicino anche l’europeo di Germania 2024, con gli aggiornamenti dagli inviati e gli hightlights dell’evento di cui Sky trasmetterà tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva.