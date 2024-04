E' una bella storia quella della dirigenza della San Francesco Loano.

La fondazione della società in Seconda Categoria, la scalata fino ad arrivare all'unione con la dirigenza del Soccer Borghetto, capitanata da Andrea Ferrara.

Un matrimonio in cui molti non avrebbero scommesso, ma che con impegno e sacrifi ha saputo regalare il frutto più bello al primo colpo: la promozione in Eccellenza.