Calcio, Finale Promozione. Il Pietra Ligure è campione regionale! Arriva ai rigori la vittoria sul Golfo Paradiso

PIETRA LIGURE – GOLFO PARADISO 1-1 (5' aut. Camarotta - 95' Camarotta) - 6-5 d.c.r.

VERNICE PARA! Errore di Marrale e Pietra campione regionale, sfuma il triplete per il Golfo Paradiso.

Varaldo non si distrae e spiazza il portiere.

Foppiano non sente tremare le gambe, si va ad oltranza.

Glaciale Blanstein.

Non sbaglia Corsini. 3 a 3.

A LATO PILI! Errore dell'altro capitano.

ANCORA VERNICE! Neutralizzato il rigore di Velati.

Battuello spiazza il portiere e riporta avanti i suoi.

Realizza Monticone, siamo 2 a 2.

PARA ANCHE CAMAROTTO! Dal dischetto c'era Szerdi.

Rete anche di Malatesta, 1-2

Realizza Vernice di piatto.

PARA VERNICE! Errore di Mangini.

Inizia il Pietra con Odasso che manda la palla sotto l'incrocio

RIGORI

Finisce qui, si va ai calci di rigore.

118' ANCHE IL PIETRA RECLAMA UN RIGORE! Blanstein viene abbracciato e atterrato ma per l'arbitro non è rigore.

115' Gara che non si sblocca, lo spettro dei rigori e dietro l'angolo.

109' Entra Bortolini nei genovesi per Brema.

108' Punizione di Corsini che finisce fuori misura.

Si riparte.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Terminano i primi 15 minuti.

99' Velati resta a terra e viene richiesto un rigore, nulla di fatto per il direttore di gara.

98' Ora la squadra genovese spinge: Foppiano mette in mezzo per Massaro che batte a botta sicuro ma Vernice nega il goal.

96' Palo Golfo Paradiso dopo l'angolo messo in mezzo.

95' SALVATAGGIO DI VARALDO! Marrale salta con un pallonetto Vernice e di testa batte a rete ma il difensore pietrese è superlativo e in spaccata alza sopra la traversa.

Si riparte per gli ultimi 30 minuti.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Finisce qui! Si va ai supplementari.

95' IL PAREGGIO DEL GOLFO PARADISO! Fa tutto Camarotta, sale sul calcio d'angolo e trova l'incornata vincente che salva i suoi dal KO.

92' Occasione Golfo Paradiso, punizione in mezzo per Scotto Busato che manca l'appuntamento con il goal.

91' Ammonizione per Pili per aver allontanato la palla.

Saranno sette i minuti di speranza per il Golfo Paradiso.

88' Nuovo cambio per il Pietra, esce Dominici ed entra Battuello.

87' Esce Insolito acciaccato ed entra il cugino Lorenzo.

87' Tiro da fuori di Massaro che termina a lato.

83' IL GOLFO PARADISO RECLAMA UN RIGORE! Niente di fatto per l'arbitro, molto dubbio il contatto tra Monticone e Blanstein.

81' Occasione per Monticone ancora straordinaria la risposta di Vernice che manda in angolo.

77' Per il Pietra esce Mehmetaj ed entra Blanstein.

76' Cambio per i genovesi, esce Viola al suo posto Breda.

76' Occasione per il Golfo Paradiso che però viene fermata per fuorigioco.

75' Nuovo cambio per il Pietra, entra Szerdi ed esce Puddu.

74' Intervento duro di Mehmetaj, giallo per lui.

73' Ancora Insolito ma ancora occasione che sfuma: punizione battuta veloce per il numero 7, pallonetto che però non inquadra la porta.

70' Altra colossale occasione per il Pietra: Insolito lanciato a rete punta il portiere ma cerca dil suggerimento per Dominici calibrando male la forza.

68' Si fa vedere anche il Golfo Paradiso con Massaro che però non inquadra la porta da buona posizione.

67' Il Pietra non riesce a raddoppiare: cross tagliato di Odasso per Dominici che calcia ma trova la risposta di Camarotta, la palla arriva ancora al numero 9 che però viene murato.

63' Ancora Pietra e ancora Insolito: grande apertura di Dominici per il numero 7 che non trova il diagonale vincente.

61' Cambio per il Golfo Paradiso, Mangini prende il posto di Cerroni; cambia anche il Pietra che inserisce Battello per Ponzo.

59' Ammonizione per il neo entrato Monticone.

58' Ancora Insolito! Si fa metà campo, salta il portiere ma arriva in scivolata alla conclusione e non inquadra la porta.

56' TRIPLA OCCASIONE PIETRA! Insolito colpisce il palo, la palla arriva a Dominici che però viene mutato dalla difesa, il batti e ribatto favorisce Insolito che però non inquadra lo specchio.

55' Insolito trova lo spazio per la conclusione da posizionare defilata che però è tra le braccia del portiere avversario.

49' Cambio per la Golfo Paradiso, esce Velati al suo posto Monticone.

Prende ora il via il secondo tempo, nessun cambio per le due squadre.

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione con il Pietra Ligure in vantaggio grazie ad un goal in avvio di gara.

Saranno due i minuti di recupero di questo primo tempo.

42' Conclusione da fuori di Corsini che termina abbondantemente fuori.

38' Ammonizione anche per il Pietra, giallo per proteste per Insolito.

37' Rischia l'autogoal il Pietra: cross di Marrale, devozione maldestra di Ayalas che però arriva tra le braccia di Vernice.

33' Giallo per Corsini della squadra genovese.

30' Bella ripartenza per il Pietra Ligure, il suggerimento di Dominici per Mehmetaj è però anticipato da Camarotta in uscita.

26' Ammonizione per mister Foppiano per qualche parola di troppa verso il primo assistente.

26' Ripartenza Pietra Ligure con Insolito che salta un avversario tenta il tiro ma non inquadra lo specchio.

24' Busta trovato in profondità che però commette fallo su Ayalas.

22' Conclusione da fuori di Insolito, facile per Camarotta.

16' Super occasione per il Golfo Paradiso ma Vernice dice di no! Punizione tagliata di Foppiano, nessuno tocca e l'estremo difensore savonese si deve superare per negare il goal. Proteste per una posizione di fuorigioco non segnalata.

13' Il Golfo Paradiso prova a rispondere non trovando però spazi nelle maglie della squadra di Pisano.

5' PIETRA LIGURE IN VANTAGGIO! Spizzata dopo una rimessa laterale per Insolito, il numero 7 vince un paio di rimpalli e calcia in porta. Palo e schiena di Camarotta che regala il vantaggio prietese.

1' Inizia ora la sfida. Pietra in completo bianco, Golfo Paradiso total black.

PRIMO TEMPO

La festa c’è già stata per entrambe le squadre, ma non per questo il Pietra Ligure di Mario Pisano e il Golfo Paradiso di Mauro Foppiano hanno abbassato la concentrazione in vista di questa finalissima che vale il titolo regionale. La squadra genovese ha inoltre la finale di Coppa e quindi va a caccia di un magnifico triplete.

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Ponzo, Ayalas, Insolito G., Puddu, Dominici, Mehmetaj, Varaldo, Odasso.

A disposizione: Duberti, Aicardi, Battuello, Szerdi, Guaraglia, D'Aprile, Insolito L., Bolia, Blanstein.

Allenatore: Mario Pisano.

GOLFO PARADISO: Camarotta, Avellano, Foppiano, Malatesta, Cerrone, Scotto Busato, Viola, Velati, Massaro, Corsini, Marrale.

A disposizione: Terrile, Mangini, Brema, Scaglioni, Vago, Monticone, Bortolini, Beninati.

Allenatore: Mauro Foppiano.