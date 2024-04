Tennistavolo. Toirano, vittorie preziose nei campionati di Serie C1 e D1

Il penultimo fine settimana dedicato all'attività a squadre è stato particolarmente intenso per la Asd Toirano con tutte e 6 le formazioni che partecipano ai campionati maschili impegnate, per un totale di 10 incontri, molti dei quali determinanti per i rispettivi obiettivi. Il bilancio complessivo è in equilibrio: 5 vittorie e 5 sconfitte.

In SERIE C1 vittoria tanto inequivocabile quanto importante per continuare a sperare nel mantenimento della categoria. Il Toirano ha la meglio sulla Carmagnolese per 5 a 1, con due successi di Walter Lepra (entrambi per 3-0), due di Massimiliano Genta ed uno di Andrea Bottaro, e sale a quota 10 punti. Per restare in C1 sarà necessario vincere sabato a Verzuolo e sperare di ritrovarsi appaiati ad una rivale con la quale i toiranesi sono in vantaggio negli scontri diretti.

In SERIE D1 prosegue lo strepitoso cammino dei Toirano "Sensei" che piegano ancora l'Arma di Taggia, con lo stesso risultato dell'andata: 4 a 3. Un successo condiviso, con una partita vinta ciascuno, da Andrea Abete, Federico Occelli, Andrea Marino, Roberto Pesce.

La promozione è ad un passo: ottenere i 2 punti sabato in casa del Regina Sanremo significherebbe vittoria del campionato e salto in C2.

In SERIE D2, nel girone playoff, il Toirano "A" cede di misura (3-4) alla già promossa Athletic Club "E". Nello Pruiti e Gianluigi Marras vincono un singolo a testa ed il doppio; la formazione era completata da Stefano Tavilla. Comunque positivo il terzo posto finale nel girone.

Retrocessione per il Toirano "B" che si classifica penultimo nel girone playout. I due successi di Edoardo Fiorillo, arrivati entrambi dopo 5 combattuti set, non sono bastati ad evitare la sconfitta alla formazione che ha schierato anche Leonardo Ponassi e Christian Galfrè: il Don Bosco Varazze "Decathlon" si è imposto 5-2.

In SERIE D3 i tre turni giocati a Santo Stefano al Mare vedono il Toirano "A" centrare due successi, 4-3 al Vallecrosia "A" e 6-1 al Regina Sanremo, per poi perdere 2-5 con l'Arma di Taggia "A". La squadra ha potuto contare su atleti rientrati da periodi più o meno lunghi, se non lunghissimi, di inattività: Vittorio Carchero (5 singoli e 2 doppi vinti per lui), Stefano Caredda (3 singoli e 1 doppio), Edoardo Fanali (1 singolo e 1 doppio), Bianca Sportelli (1 singolo) e Maurizio Daurta. Con ben 9 pongisti diversi schierati e 10 punti in classifica, la formazione "A" è ancora in corsa per la quarta posizione, l'ultima utile alla promozione.

La formazione "B" è invece settima con 8 punti in classifica. È stata battuta 3-4 dal Regina Sanremo e 2-5 dall'Arma di Taggia "A", per poi chiudere vincendo 6-1 sull'Arma di Taggia "B". Protagonista della giornata Emilio Chessa con 6 successi in singolo; 3 li ha ottenuti Davide Berardo, 1 Claudio Siccardi; 1 punto è arrivato dal doppio Berardo/Siccardi.

La domenica precedente, 7 aprile, ad Arma di Taggia, si era giocato il terzo dei cinque concentramenti del campionato a squadre regionale di Serie D3, girone A, che riuniva tre turni di campionato.

Le due formazioni del Toirano, seguite nella lunga giornata da Silvia Chiappori e Stefano Rebecchi, avevano ottenuto entrambe 2 punti, muovendo così la classifica.

La squadra "A" non è riuscita ad ostacolare il Tennistavolo Savona "1", cedendo 0-7. Si è però riscattata con una bella vittoria per 4 a 3 sul Vallecrosia "B", ottenuta grazie a due punti di Carlo Panizza ed uno ciascuno di Bianca Sportelli e dell'esordiente Marco Siccardi.

Il Toirano "B" ha ceduto col passivo di 2-5 al Vallecrosia "B" e di 1-6 al Tennistavolo Savona "1" (due le partite vinte da Emilio Chessa, una da Davide Berardo).

Il "derby" ha premiato la formazione "B", con risultato diametralmente opposto a quello dell'andata: 5 a 2. Due i punti realizzati da Emilio Chessa, uno da Davide Berardo, Claudio Siccardi e dal doppio Chessa/Berardo per i vincitori; un successo a testa per Bianca Sportelli e Carlo Panizza per la squadra "A".