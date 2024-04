Calcio, Carcarese. Parate e stoccata per Nonnis: "La Sestrese inizialmente ci ha sorpreso, ma siamo usciti alla grande" (VIDEO)

“Il primo tempo la Sestrese ci ha messo in difficoltà, sono partiti con un modulo diverso rispetto a quello che ci aspettavamo e quindi ci hanno un po’ sorpreso. Nel secondo tempo ci siamo reimpostati e siamo usciti alla grande riuscendo a vincere. Playoff? All’inizio della stagione siamo partiti con il progetto di qualificarci per i playoff, abbiamo avuto qualche intoppo, tant’è che tre mesi fa nessuno pensava che potessimo arrivare oggi a giocarci un posto. In questo girone di ritorno siamo stati bravi, abbiamo perso solo due partite e pareggiata una, mentre le altre le abbiamo vinte. Noi ci crediamo fino all’ultimo, domenica andremo a Pra a giocarci la partita e vedremo cosa succederà. Con la Praese sarà una gara difficile, loro sono bravi ma lo siamo anche noi, spero venga fuori una bella partita e che vinca il migliore”

Il difensore Nicholas Nonnis commenta la vittoria con la Sestrese e si prepara alla prossima sfida con la Praesev

L'intervista dai canali ufficiali biancorossi: