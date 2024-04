Calcio, Seconda Categoria. Mallare, De Luca guarda avanti: "Rammarico per il primo posto, ma ora lottiamo per un traguardo importante"

Il Mallare, dopo la vittoria ottenuta per 4-1 sul Priamar B proverà a blindare il secondo posto nel Girone B di Seconda Categoria che vale a fine stagione il miglior piazzamento in assoluto nei playoff.

Ad analizzare questa stagione importante dei lupi è De Luca, autore di una tripletta proprio contro i neroazzurri nello scorso turno: "La stagione sicuramente è molto positiva poiché dal inizio del anno la società non ci ha mai posto un obbiettivo così importante come quello di poterci giocare qualcosa di importante come stiamo facendo. Questo gruppo invece si sta impegnando al massimo, un gruppo di ragazzi che ci tengono a concludere al meglio per potersi levare le soddisfazioni che merita".

De Luca non esprime il suo rammarico per il mancato primo posto: "Sicuramente un po' di rammarico c'è, perché a inizio stagione abbiamo regalato qualche punticino che ad oggi avrebbe fatto si di potercela giocare fino in fondo per la prima posizione ma ora si lotta per un risultato altrettanto importante".

L'attaccante guarda al prossimo obiettivo: "Vincere i playoff? Crederci si, perché abbiamo tutte le potenzialità per poter farci un bel regalo di fine stagione, ma sicuramente avremo filo da torcere ma ci crediamo fino in fondo".