71° Targa d'oro. Tutto pronto ad Alassio, ieri sera il battesimo culinario al Circolo "La Fenarina" (Foto e Video)

Iscrizioni chiuse e sorteggio effettuato. Il conto alla rovescia in vista della 71a Targa d’oro Città di Alassio si sta esaurendo. Numeri ancora una volta da capogiro: 224 quadrette per la Targa Oro (Senior), 33 coppie per la Targa Rosa (gara femminile targata Silvana Gioielli) e 29 coppie per la Targa Junior Boulenciel (giovanile Under 15). Per un totale di 1.020 atleti, uomini e donne, di tutte le età e di tutte le categorie, in gran parte provenienti dal Piemonte. Una decina le formazioni straniere. In lizza anche club della Valle d’Aosta, toscani e del Triveneto.

Ieri sera nel frattempo è stato celebrato il canonico battesimo culinario presso il Circolo La Fenarina, in compagnia delle autorità politche e sportive. A seguire le interviste al vicesindaco Angelo Galtieri, alla presidente del Consiglio Comunale, Roberta Zucchinetti, al presidente del Comitato Ligure FIB, Andrea Dagnino, e a Carlo Bresciano, presidente del Colba.



Le prime sfide della Targa d’oro si giocheranno sabato mattina, alle ore 8. Interessate tre location ad Alassio, due ad Albenga e impianti bocciodromi da Pietra Ligure a Diano Marina. Nel pomeriggio di sabato scatterà anche la Targa Bis, riservata alle compagini sconfitte nei primi due turni. In tour-de-force che si completerà domenica pomeriggio con il gran finale dei quattro tabelloni, al Palaravizza.

Ma lo spettacolo, proprio al Palasport Ravizza, inizierà già venerdì, con la disputa, per la prima volta, della Targa Mista, appuntamento inserito nel ristretto novero degli Special Events della Federazione Italiana Bocce. In campo otto coppie fomate da sedici tra i più forti specialisti italiani del volo. Sia venerdì (dalle ore 16 alle 23) che domenica (dalle ore 10.30 alle 19) è prevista la diretta streaming sulla web tv federale topbocce.live.

Gli impianti di gioco

Alassio: Palasport Ravizza, via San Giovanni Battista, 31 (8 campi); Bocciofila Alassina, via Ignazio Dell’oro 31 (4 campi), Circolo La Fenarina, via Pian del Moro 10 (4 campi).

Albenga: Bocciofila Palasport, viale Olimpia 2 (20 campi); Parrocchia San Bernardino (località Vadino), via Einaudi 62 (28 campi).

Garlenda: Bocciofila Pro Loco Garlenda, regione Bauso 2 (16 campi).

Ceriale: Bocciodromo Comunale Aurora, via Alba, 5 (8 campi).

Loano: Bocciofila La Loanese, via Alba 6 (8 campi esterni).

Pietra Ligure: Bocciodromo Comunale Valmaremola, via Morelli, località Le Costanze 1 (12 campi).

Andora: Bocciodromo Comunale Andora Bocce, via Marco Polo, 20 (10 campi).

Diano Marina: Bocciofila Dianese Purgatorio, via Lucus Bormani (10 campi).

Il programma completo del Palaravizza

Venerdì 19 - Targa Mista: ore 16 quarti di finale, ore 17.45 semifinali, ore 21.15 finali, a seguire premiazione.

Sabato 20 – Targa Oro: ore 8 128esimi; ore 10.30 64esimi; ore 14.30 32esimi; ore 17 16esimi; ore 21.15 ottavi.

Domenica 21: ore 8.30 ottavi Targa Rosa; ore 10.30 quarti Targa Oro e Targa Rosa; ore 14.30 semifinali Targa Oro, Rosa, Junior, Bis; ore 17 finali.

Biglietti Palaravizza - ingresso a pagamento a partire dalla sera di sabato 20.

Sabato (ore 21.15, un turno): 5 € (ridotto giocatori: € 3).

Domenica mattina (ore 8.30, due turni): € 7 (ridotto € 5).

Domenica pomeriggio (ore 14.30, due turni): € 7 (ridotto € 5).

Abbonamenti: due giorni € 15, solo domenica (mattina e pomeriggio) € 10.

Ingresso gratuito per gli Under 18.