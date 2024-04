Podismo: -4 alla Rapidissima 10K, Pietra Ligure e Borgio Verezzi sono pronte

Caccia al primato alla quarta edizione de La Rapidissima 10K, la prova di Pietra Ligure e Borgio Verezzi in programma domenica 21 aprile. La sfida sui 10 km, inserita nel calendario nazionale Fidal e tappa del Grand Prix Liguria Running 2024, anche quest’anno avrà una partecipazione di grande qualità, con atleti di spessore non solamente italiani.

In campo maschile spicca la presenza di Sintayehu Dinksa Jena, l’etiope della RunRace che domenica si è aggiudicato la Mezza di Genova in 1h05’08”. Contro di lui Gianluca Ferrato (Atl.Saluzzo), quarto italiano all’ultima Stramilano in 1h05’13”. Fra le donne il confronto preannunciato è fra l’etiope Seble Geda Bedada, terza alla Savona H.M. del 2023 e la russa del Cus Torino Evgeniia Taubert, vincitrice della Ren Ten e seconda alla Talenti Run di fine marzo a Roma.

I primati di riferimento sono 30’17” in campo maschile e 33’40” fra le donne. Il percorso di gara non cambia rispetto al passato, il circuito di poco più di 3 km che collega Pietra Ligure e Borgio Verezzi che i corridori dovranno coprire per tre volte. Fondamentale potrebbe risultare la presenza del vento, ai fini dell’ottenimento di buone prestazioni cronometriche. Partenza alle ore 9:30 da Viale della Repubblica, con i non competitivi che partiranno subito dopo gli agonisti.

Fino a Venerdì 19 aprile ci si potrà ancora iscrivere online su www.wedosport.net e www.appnrun.it al costo di 15 euro, sabato si dovrà farlo direttamente sul posto a 18 euro, mentre domenica non sarà più possibile. Sono previsti sconti per le società facenti parte del Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento.

Il ritiro dei pettorali e pacchi gara sarà sabato dalle 15:00 alle 19:00 presso il Centro Polivalente in Via Nino Bixio 13 a Pietra Ligure, oppure domenica dalle 7:30 alle 9:00. Un grazie particolare va agli sponsor che anche quest’anno hanno affiancato il comitato organizzatore: Fondocasa, Noberasco, Giovannacci Caffè, Bagni Lido Borgio Verezzi, Auser senza dimenticare i comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Appuntamento a domenica.