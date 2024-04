Pallacanestro Alassio, Bel successo della Prima Squadra e ben dodici appuntamenti delle giovanili

Vince la Prima squadra, ottimi successi per Under 19 Gold, Under 17 Top, Under 15 eccellenza Piemonte, Under 14 Top e Under 13 NBA. Sconfitte per Under 17 Smart e per le ragazze dell'Under 15 femminile che sono comunque vice campionesse Regionali e andranno in Emilia Romagna a spareggiare con Toscana 4.

DR2: Con Ceriale, davanti a un pubblico numeroso, gara equilibrata con i gialloblù bravi a recuperare dal -10 contro una squadra esperta dove milita un giocatore, Umberto, che abbiamo rivisto con molto piacere dopo tantissimi anni nel nostro settore giovanile e che si è dimostrato come lo ricordavamo: forte e corretto!

BRAVI i nostri ragazzi a crederci... L'hanno voluta vincere!

BC 71 - CERIALE 67

UNDER 19 GOLD: Gara 1 degli ottavi ci mette di fronte a Canaletto dove registriamo il debutto di Rocco nella categoria e il buon apporto di Boz con un successo che non deve farci rilassare per gara 2.

ABC 78 - CANALETTO 54

UNDER 17: Peccato per l'Under 17 Eccellenza che cede a Vado, bel successo anche in gara2 degli ottavi per l'Under 17 B con Virtus B nella fase TOP e due sconfitte per l'Under 17 Smart che non dovrebbero compromettere il 2° posto e vedrà i nostri impegnati con Chiavari nei quarti di finale.

U17 TOP: VIRTUS B 48 - ABC 71

U17 S: BORDIGHERA 47 - ABC 34

U17 S: ABC 43 - MY BASKET 54

U15 ECC PIEMONTE: E sono 8! Ben 8 squadre differenti superate in questo campionato nazionale molto difficile e stimolante. Alfieri è squadra ostica ma dopo esserci andati vicini ad Alassio abbiamo aggiunto un tassello a Torino vincendo con merito una partita difficile!

ALFIERI TORINO 63 - ABC 74

UNDER 15 FEMMINILE: La finale con Pegli si sapeva essere difficile e dopo gara1 giocata con paura riusciamo a mettere in difficoltà le pegliesi in gara2 che comunque vincono meritatamente. Siamo VICE CAMPIONESSE REGIONALI e deve essere un vanto per le ragazze! Ora sfida impossibile ma stimolante con Toscana 4 per accedere all'interzona!

PEGLI 73 - ABC 30

ABC 33 - PEGLI 59

UNDER 14 TOP: Due bei successi in pochi giorni, con Cestistica patiamo la zona pur conducendo sempre mentre con Valpetronio giochiamo più sciolti che all'andata portando a casa un ottimo risultato.

CESTISTICA 31 - ABC 53

ABC 78 - VALPETRONIO 40

UNDER 13 NBA: Partita non facile e con un risultato troppo abbondante per quel che si è visto in campo dove non abbiamo approcciato al meglio il match contro una buona squadra come Genova.

ABC 77 - MY BASKET 37

SELEZIONE 2011 Femminile: Domenica, a Rapallo, appuntamento con le 36 ragazze liguri selezionate dell'annata 2011-12 che al mattino si sono allenate e al pomeriggio hanno disputato una serie di amichevoli utili per verificare le capacità delle ragazze. Complimenti a Martina, Wiam, Fatima e Farah che appartengono al gruppo New Basket ABC Ponente e a Giulia in qualità di allenatrice!!!

MINIBASKET: Ben tre partite, durante la settimana, per gli Aquilotti-Gazzelle nella categoria BIG (nati nel 2013-14) e in quella SMALL (Nati nel 2014). I nostri minicestisti e le nostre minicestiste hanno giocato a Finale, a Varazze e in casa con Cestistica! Un tour de force con il giusto spirito minibasket, tante partite e tanto divertimento.