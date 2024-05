Calcio. Il Città di Savona protesta "Arbitro di Genova e impianto del Multedo ai limiti della regolarità, non possiamo stare in silenzio!"

Il comunicato emesso poco fa dalla società biancoblu:

Il Città di Savona per tutta la stagione ha sempre avuto il dovuto rispetto per gli Organi Federali e per le altre Società non entrando mai nelle polemiche e potendo vantare di non aver avuto nessun problema neanche nei dopo gara più caldi.

Abbiamo rispettato tutti e siamo stati rispettatati ma in quest’ultima settimana sono emerse situazioni che hanno fatto nascere in noi, più di un interrogativo, soprattutto per questa importantissima finale Play-off.

Domenica a Celle Ligure per la partita con la Vadese c'erano circa 600 spettatori e per sabato ci sono stati garantiti solo 50 ingressi per i nostri sostenitori, abbiamo provato a capire se c'era la possibilità di un campo con più capienza ma abbiamo avuto solo risposte negative in merito, dovendo giocare in un impianto al limite della regolarità sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto da un punto di vista della sicurezza che ci auguriamo venga garantita, altrimenti chi di dovere, dovrà prendersi le proprie responsabilità.

Dopo le tante polemiche sulle direzioni arbitrali delle squadre genovesi nei confronti delle squadre Savonesi, oggi viene designato un Direttore di Gara di Genova, certi della buona fede dell'Arbitro che non abbiamo dubbi, avrà un atteggiamento assolutamente imparziale, ci lascia molto perplessi questa scelta assolutamente discutibile.

Questa volta abbiamo scelto di non stare in silenzio perché la posta in palio è sportivamente molto importante per noi che pur essendo una neonata Società chiediamo e meritiamo un equo trattamento, per noi ma soprattutto per le centinaia di persona che ci seguono ogni domenica.

Detto questo, la squadra ha dimostrato durante tutto l’arco del campionato di potersela giocare con tutti e sul qualunque campo, non ci spaventano le difficoltà avverse anzi ci permettono di arrivare alla partita ancora più carichi e vogliosi di raggiungere il nostro obbiettivo.